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Atatürk Üniversitesi ve SGK arasında protokol anlaşması imzalandı



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ERZURUM (İHA) - Atatürk Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğü (Araştırma Hastanesi) ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Genel Sağlık Sigortası Birimi arasında yapılan Global Bütçe görüşmeleri tamamlanarak protokol anlaşması imzalandı.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Fatih Albayrak ve SGK yetkilileri tarafından imzalan protokolle, bölgedeki Yeşil Kartlı hastalar herhangi bir sevk işlemi gerekmeden bütün sağlık hizmetlerinden Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi'nden faydalanabilecekler.

İmza töreninin ardından Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, "Yapılan anlaşmanın ülkemiz, bölgemiz ve üniversitemiz adına hayırlı olmasını ve bölgemiz insanının daha iyi sağlık hizmeti almasına vesile olmasını temenni ediyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

(ÖB-ÖB-Y)



18.01.2017 16:20:06 TSI

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