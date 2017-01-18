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Meclis üyelerinden yeni atanan Kaymakam'a ziyaret



(Fotoğraflı)



SAKARYA (İHA) - Akyazı Kaymakamlığına atanan Ömer Kalaylı'yı Akyazı Belediye Meclis üyeleri ziyaret etti.

Akyazı Belediye Başkanı Hasan Akcan başta olmak üzere Akyazı Belediyesi Meclis üyeleri Kaymakam Ömer Kalaylı'ya hoş geldin ziyaretinde bulundu. Akyazı Kaymakamı Ömer Kalaylı'ya hoş geldin ziyaretine Belediye Meclis üyelerinden, Başkan Yardımcısı Mehmet Çakmak, Abdurrahim Atmaca, Alim Gül, Ömer Çetin Sarı, Hümeyra Hikmet Saygıdeğer, Meryem Sağlam, Mehmet Öztürk, Sait Beşir, Uğur Kılıç, Vedat Çağrı, Naci Çavdar, Kemal Kaliç, Kemal Özten, Tuncer Akbayrak, Mahmut Baykan katıldı.

Misafirlerini makamında ağırlayan Kaymakam Kalaylı meclis üyeleri ile tek tek tanışıp sohbet etti. Akyazı sorunları ile ilgili de konuşan Kalaylı, Akyazı'nın sorunlarını birazda Meclis üyelerinden dinlemek istedi. Karşılık sohbet halinde geçen konuşmada Kalaylı'ya Akyazı ile ilgili detaylı ve önemli bilgiler verildi.

(RŞ-AY)



18.01.2017 16:25:21 TSI

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