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YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
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Aşağıbağlar ve Tandoğan Mahalleleri sağlam içme suyu altyapısına kavuştu

18 Ocak 2017 Çarşamba, 16:22
Aşağıbağlar ve Tandoğan Mahalleleri sağlam içme suyu altyapısına kavuştu
Aşağıbağlar ve Tandoğan Mahalleleri sağlam içme suyu altyapısına kavuştu

(Fotoğraflı)

MALATYA (İHA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) tarafından yapılan Ölçülebilir Alt Bölge (DMA) çalışmaları sonucu Aşağıbağlar ve Tandoğan Mahalleleri sağlam içme suyu altyapısına kavuştu.
MASKİ Genel Müdürlüğü, merkez mahallerde Ölçülebilir Alt Bölge (DMA) çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Aşağıbağlar ve Tandoğan Mahallelerinde yapılan Ölçülebilir Alt Bölge (DMA) çalışmaları tamamlandı.
Dr. Özdemir: "Geleceğin modern altyapısını inşa ediyoruz"
Yapılan çalışmaları değerlendiren Malatya Büyükşehir Belediyesi MASKİ Genel Müdürü Dr. Özgür Özdemir, Aşağıbağlar ve Tandoğan Mahallesi'nde maliyeti 1 milyon 583 bin TL olan 7 bin 395 metrelik içme suyu Ölçülebilir Alt Bölge (DMA) çalışmalarının tamamlandığını belirterek, yapılan çalışmalarda uzun ömürlü duktil boruların kullanıldığını söyledi. Dr. Özdemir, "Malatya genelinde Ölçülebilir Alt Bölge (DMA) çalışmalarımız devam ediyor. Aşağıbağlar-Tandoğan (DMA) hattı çalışmalarımız tamamlandı. Her iki mahallemizde maliyeti 1 milyon 583 bin TL olan 7 bin 395 metrelik hat çalışmasının yanı sıra 2 adet debimetre odası ve 395 adet abone bağlantı çalışması gerçekleştirdik. Sistemli bir şekilde yaptığımız bu çalışmanın ardından bir daha aynı bölgede dışarıdan müdahale edilmediği takdirde içme suyu arızası, basınç sorunuyla karşılaşmayacağız. Şuan Malatya genelinde çalışmalarımız devam ediyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Malatya'mız ölçülebilir bir içme suyu alt yapısına kavuşmuş olacak" şeklinde konuştu.
(BT-SD-Y)

18.01.2017 16:26:21 TSI
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