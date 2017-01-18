YEREL HABERLER / ADIYAMAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Özdemir Müdür Yücekaya'ya hayırlı olsun ziyareti

Başkan Özdemir Müdür Yücekaya'ya hayırlı olsun ziyareti



(Fotoğraflı)



Cihan Kizir

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçe Belediye Başkanlığına bağlı Toplumsal Gelişim Merkezi (TOGEM) Başkanı Birgül Özdemir, görevine yeni başlayan İşkur Adıyaman İl Müdürü Emin Yücekaya'yı ziyaret etti.

TOGEM Başkanı Birgül Özdemir ziyaret esnasında yapmış olduğu konuşmada göreve yeni başlayan İşkur Müdürü Emin Yücekaya'ya hayırlı olsun dileyerek görevinde başarılar diledi.

Ayrıca Özdemir konuşmasında, Gölbaşı TOGEM Başkanlığı olarak işkur destekli kurslar verdiklerini ifade ederek kurslara da ilçe halkının yoğun ilgi gösterdiğini belirtti.

İŞkur İl Müdürü Emin Yücekaya ise ziyaretlerinden dolayı TOGEM Başkanı Birgül Özdemir'e teşekkür etti.

(CK-SD-Y)



18.01.2017 16:28:01 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER