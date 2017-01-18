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YEREL HABERLER  / SAKARYA HABERLERİ
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Başkan Yusuf Alemdar Muradiye camisinde kıldı

18 Ocak 2017 Çarşamba, 16:24
Başkan Yusuf Alemdar Muradiye camisinde kıldı
Başkan Yusuf Alemdar Muradiye camisinde kıldı

(Fotoğraflı)

SAKARYA (İHA) - Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar sabah namazı çıkışında Muradiye Camii cemaatine misafir oldu.
Derneğin çay ocağında cemaatle birlikte kahvaltı eden Alemdar, sohbet ortamında gerçekleşen buluşmada kendisine yöneltilen soruları da cevapladı. Yusuf Alemdar cami cemaati ile yaptığı kahvaltı sonrası bölge esnafını da gezerek dükkanlarını açan esnaflara hayırlı işler temennisinde bulundu. Ekonomi noktasında oynanan oyunların tutmayacağını, milletin bu oyunların farkında olduğunu dile getiren Alemdar, "Birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuz sürece bu oyunların hiçbiri tutmayacaktır. 2017 yılı Türkiye'nin her anlamda daha da büyüyeceği, sıçrama yapacağı bir yıl olacaktır. Kararlı duruşumuzdan vazgeçmeden, azmimizden ödün vermeden ve tüm sektörlerde üretime devam ederek hedeflerimizi bir bir gerçekleştireceğiz. Tüm esnaflarımızın da bizim gibi aynı kararlılıkta ve dirayette olduğunu görmek bizi daha da yüreklendiriyor" dedi.
Serdivan'daki değişimin ve büyümenin önemli yapıtaşlarından birinin de esnaflar olduğunu belirten Alemdar, "Birlik ve beraberlik içerisinde, her zaman önceliğimiz olan ortak akılı merkeze alarak, Serdivanımızı hep birlikte daha da güzelleştireceğiz" dedi.
(RŞ-AY)

18.01.2017 16:27:06 TSI
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