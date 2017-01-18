YEREL HABERLER / ŞANLIURFA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Şanlıurfa'daki okul sporları basketbolla devam etti

Şanlıurfa'daki okul sporları basketbolla devam etti



(Fotoğraflı)



ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'da devam eden okul sporlarında basketbol küçük kız ve erkeklerde dereceye girenlere ödülleri düzenlenen törenle verildi.

Şanlıurfa'da 2016 - 2017 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları faaliyetleri kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün organizasyonuyla düzenlenen basketbol küçükler kız ve erkeklerde kazanalar belli oldu. Toplam 11 kız ve 10 erkek takımın katıldığı turnuvada dereceye girenlere ödülleri verildi. Başarı elde eden takımlara ödüllerini Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür Vekili İbrahim Halil Alp, Şube Müdürü Murat Bağış, Basketbol İl Temsilcisi Remzi Şen ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü Spor Faaliyetleri Koordinatörü Hasan Özdemir verdi.

(Şİ-SD-Y)



18.01.2017 16:28:33 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER