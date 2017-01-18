19 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ŞANLIURFA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Şanlıurfa'daki okul sporları basketbolla devam etti

18 Ocak 2017 Çarşamba, 16:24
Şanlıurfa'daki okul sporları basketbolla devam etti
Şanlıurfa'daki okul sporları basketbolla devam etti

(Fotoğraflı)

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'da devam eden okul sporlarında basketbol küçük kız ve erkeklerde dereceye girenlere ödülleri düzenlenen törenle verildi.
Şanlıurfa'da 2016 - 2017 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları faaliyetleri kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün organizasyonuyla düzenlenen basketbol küçükler kız ve erkeklerde kazanalar belli oldu. Toplam 11 kız ve 10 erkek takımın katıldığı turnuvada dereceye girenlere ödülleri verildi. Başarı elde eden takımlara ödüllerini Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür Vekili İbrahim Halil Alp, Şube Müdürü Murat Bağış, Basketbol İl Temsilcisi Remzi Şen ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü Spor Faaliyetleri Koordinatörü Hasan Özdemir verdi.
(Şİ-SD-Y)

18.01.2017 16:28:33 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

İlkokul öğretmenlerinden örnek sosyal dayanışma
YEREL

İLKOKUL ÖĞRETMENLERİNDEN ÖRNEK SOSYAL DAYANIŞMA
Gazetecilerden Siverek Kaymakamı Demirel'e ziyaret
YEREL

GAZETECİLERDEN SİVEREK KAYMAKAMI DEMİREL'E ZİYARET
MÜSİAD Şanlıurfa Şubesi 19. Olağan Genel Kurul Toplantısı
YEREL

MÜSİAD ŞANLIURFA ŞUBESİ 19. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

Siverek'te kasaplara denetim
YEREL

SİVEREK'TE KASAPLARA DENETİM
Okullar arası halter müsabakası sona erdi
YEREL

OKULLAR ARASI HALTER MÜSABAKASI SONA ERDİ
Haliliye Belediyesinden kadın istihdamına büyük destek
YEREL

HALİLİYE BELEDİYESİNDEN KADIN İSTİHDAMINA BÜYÜK DESTEK
Şanlıurfa'da DEAŞ'a ait patlayıcı ele geçirildi
YEREL

ŞANLIURFA'DA DEAŞ'A AİT PATLAYICI ELE GEÇİRİLDİ

Şanlıurfa merkezli FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

ŞANLIURFA MERKEZLİ FETÖ/PDY OPERASYONU
Hayvansal yağlar prostat kanserini tetikliyor
YEREL

HAYVANSAL YAĞLAR PROSTAT KANSERİNİ TETİKLİYOR
Şanlıurfa Ticaret Borsası
YEREL

ŞANLIURFA TİCARET BORSASI
Türkiye'nin &quot;damızlık güvercinleri&quot; Şanlıurfa'dan
YEREL

TÜRKİYE'NİN "DAMIZLIK GÜVERCİNLERİ" ŞANLIURFA'DAN
Akçakale'de tehlike saçan 50 yıllık kuyu kapatıldı
YEREL

AKÇAKALE'DE TEHLİKE SAÇAN 50 YILLIK KUYU KAPATILDI
Saman balyaları arasından uyuşturucu çıktı
YEREL

SAMAN BALYALARI ARASINDAN UYUŞTURUCU ÇIKTI