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Sapanca'nın altyapısına 7 milyonluk yatırım yapılıyor



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SAKARYA (İHA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş, Sapanca Yanık Kanalizasyon Hattı Projesinde çalışmaların kesintisiz devam ettiğini açıkladı.

SASKİ Genel Müdürü Rüstem Keleş konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Kurum olarak altyapı anlamında şehrimizin geleceğini garantine altına aldığımız projeleri bir bir hayata geçiriyoruz. Sapanca'ya bağlı Yanık Mahallemiz için hazırladığımız kanalizasyon projesinde de çalışmalara başladık. Mahallemizin atıksu altyapısını baştan aşağı yeniliyoruz. Bölgeye 25 kilometrelik kanalizasyon hattı inşa ediyoruz. Sapanca'mızı sağlam altyapı ile buluşturuyoruz" diye konuştu.

Şehrin altyapısı için hayata geçirilen projeleri geleceğe dönük perspektiflerle planladıklarını belirten Rüstem Keleş, "Hayata geçirdiğimiz projeler ile 16 ilçemizde gerekli içmesuyu, kanalizasyon, atıksu ve içmesuyu altyapısını baştan aşağı yeniliyoruz. Bu kapsamda Sapanca Yanık Mahallemizde yaklaşık 7 milyon liralık yatırımla 25 kilometre kanalizasyon hattı ve bir adet terfi merkezi inşa ediyoruz. Hattın 2 kilometrelik kısmı tamamlandı. Proje ile bölgedeki atıksu sorununu tamamen ortadan kaldıracağız. Proje ile inşa edeceğimiz 25 kilometrelik hat, terfi merkezi aracılığıyla Karaman Atıksu Arıtma Tesisi'ne entegre olacak. Arıtma tesisinde arıtılarak doğal ortama deşarj edilecek. Böylelikle bölgenin doğal güzelliklerini korurken çevre kirliliğinin de önüne geçmiş olacağız. Proje hızlı bir şekilde ilerliyor. Çalışmalarımızın tamamlanmasıyla Sapancalı hemşerilerimiz uzun yıllar atıksu sorunu yaşamayacak. SASKİ olarak tüm ilçelerimizi sağlam altyapı ile buluşturmak için aralıksız çalışıyoruz. Şehrimize ve Sapancalı hemşerilerimize hayırlı olsun" dedi.

(RŞ-AY)



18.01.2017 16:27:38 TSI

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