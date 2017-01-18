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YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
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Dondurucu soğuğa rağmen antrenman

18 Ocak 2017 Çarşamba, 16:26
Dondurucu soğuğa rağmen antrenman
Dondurucu soğuğa rağmen antrenman

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Mavi-Beyazlılar Fatih Karagümrükspor maçının hazırlığına başladı
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Pazar günü kendi evinde konuk edeceği Fatih Karagümrükspor maçının hazırlıklarını soğuk havaya rağmen sürdürdü.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor Tesislerinde Teknik Direktör Ahmet Yıldırım, Yardımcı Antrenörler Bülent Üstüner, Sinan Demirciiğlu, Zafer Demiray, Adem Cağlayan, Kaleci Antrenörü Emin Sarı nezaretinde yaparak tamamladı.
Dondurucu soğukta düz koşu, 5-2 dar alanda kontrol pas, kondisyon ve çift kale maç çalışması yapan BB Erzurumspor'un antrenmanı soğuk havaya rağmen 1,5 saat sürdü. Antrenmanda Fırat Arıkan ile Sinan'ın Morgil'in sakalları buz kesti. Erzurumspor'un genç yıldızı Eslem Öztürk ise antrenmana kısa şortla çıkması dikkat çekti.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Ahmet Yıldırım, Pazar günü üç puan parolası ile maça çıkacaklarını belirterek, 'Bizim için her maç üç altın puan değerinde, çalışmalarımızı program çerçevesinde sürdürüyoruz. Fatih Karagümrükspor maçı galibiyetimizle hedeflediğimiz yolumuza ilerlemek istiyoruz' dedi.
SİNAN VE ERSEL'İN 'ŞİMŞEK' SEVGİSİ
Antrenmandan sonra, Ersel Aslıyürek ile Sinan Morgil ise kulüp tesislerinin sevimli kurt köpeği 'Şimşek' ile bir süre oynayarak stres attı.
(ERZ-AT-Y)

18.01.2017 16:31:35 TSI
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