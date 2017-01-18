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İslam bilim tarih müzesi öğrencilere ilham kaynağı oluyor



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - Şahinbey Belediyesi tarafından, belediye hizmet binası yanında bulunan tarihi binaya yapılan İslam Bilim Tarihi Müzesi, ziyaretçi akınına uğruyor.

Şahinbey Belediyesi'nin hizmet binası yanındaki eski hastane binasını restore ederek turizme kazandırdığı İslam Bilim Tarihi Müzesi'nde 29 bilim adamına ait 103 icat bulunuyor.Müzeyi ziyaret eden Cumhuriyet Sosyal Tesisinde eğitim gören öğrenciler, müzede gördükleri icatlardan etkilendiklerini söyledi. İslam Bilim Tarihi Müzesi'nde Müslüman bilim adamlarının astronomi, coğrafya, fizik, mekanik, kimya ve tıp bilimleri alanlarında ortaya koydukları çalışmaların prototipleri sergileniyor. Fizik ve matematik alimi İb'ul-Heysem'den eczacı, hekim, jeolog ve coğrafyacı Biruni'ye astronomi, mühendis, mekanikçi Takiyyuddin Rasıd'den Ebu Mansur'a kadar birçok Müslüman dehanın eserleri tanıtılıyor. Kimya ünitesinde bir dokunmatik arayüz sayesinde ziyaretçiler, alimlerin hangi teknik ve işlemlerden faydalanarak nasıl koku ürettiklerini adım adım takip edebilmenin yanı sıra sonucunda dönemin kokuları olan gül, amber ve od kokularını geliştirilen mekanizma sayesinde fiziksel olarak duyumsama imkanına sahip oluyor.



51 bin kişi ziyaret etti

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu tarafından 2004 yılında hizmete açılan İslam Bilim Tarih müzesini bu güne kadar 51.000 kişi ziyaret etti. Özellikle öğrencilerin ziyaret ettiği İslam Bilim Tarih Müzesi bir çok üniversite öğrencisinin ilham kaynağı oluyor.



Bizi gururlandırıyor

Türkiye'deki iki İslam müzesinde birinin de Gaziantep'te bulunmasının kendilerini gururlandırdığını anlatan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, müzede 29 bilim adamının 103 eserinin sergilendiğini kaydetti. Müzenin alt katında seminer salonu, giriş katında fizik, kimya ve tıp, üst katındaysa astronomi, denizcilik ve haritacılık alanındaki eserlerin bulunduğunu dile getiren Mehmet Tahmazoğlu, müzeye özellikle öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiğini belirtti. İslam bilim adamlarının buluşlarının interaktif bir şekilde sergilendiğini kaydeden Tahmazoğlu, "Örneğin astronomiyle ilgili, astronomi ölçümü ile ilgili tarihi bir cihaz olan usturlabı inceliyorlar. Maket üzerine yerleştirilen elektronik sensörler ve geliştirilen yazılım sayesinde usturlabın kullanımı ve nasıl çalıştığını büyük ekrandaki temsili gökyüzünde birebir deneyimliyorlar. Okunması zor olan eski haritaları dokunmatik bir ekran üzerinde günümüzün güncel dünya haritasıyla karşılaştırarak okuyabilmekte ve böylece eski haritaların ne denli gelişmiş ve bu yüzden de önemli gelişmeler olduklarını görme imkanı buluyorlar" dedi.



"Öğrencilerimizin özgüveni artıyor"

Başkan Mehmet Tahmazoğlu, müze kurulmadan önce bazı buluşların mucidinin batılı bilginler olarak bilindiğini dile getirerek, müzede eseri sergilenen birçok İslam aliminin tanınmadığını söyledi. Başkan Mehmet Tahmazoğlu, müzeyi gezen çocuklar, buluş konusunda öz güveninin arttığını belirterek, "3 yıl önce hayata geçirdiğimiz İslam Bilim Tarih Müzemiz her kesimden çok büyük ilgi gördü. Özellikle öğrencilerimiz tarafından çok beğeniyle takip ediliyor. Burada 29 bilim adamının 103 eseri sergileniyor. Buradan şunu çıkarıyoruz. İslam bilim adamları da bilim alanına, teknolojiye çok ciddi kafa yormuşlar, yatırım yapmışlar ve bu buluşları bulmuşlar. Günümüzün birçok teknolojik aletinin temelini bu buluşlar oluşturuyor. Buraya gelen öğrencilerimizin özgüveni artıyor. Öğrenciler burayı ziyaret ettikten sonra 'bizde ecdadımız gibi çok çalışırsak bu tür buluşları yapabiliriz' düşüncesine hakim oluyorlar. Müzemiz çocuklara özgüven sağlıyor bu anlamda İslam Bilim Tarih Müzesi'ni çok değerli buluyorum. Açıldığı günden buyana da müzemizi 51.000 vatandaşımız ziyaret etti. Şuana kadarda müzemizi görmeyenler varsa müzemize davet ediyoruz" şeklinde konuştu.



Teknolojiye ışık tutan eserler

İslam Bilim Tarih Müzesini ziyaret eden öğrenciler gördükleri karşısında çok etkilendiklerini belirterek, "İslam Bilim Tarih Müzesi'nde İslam alimlerinin yapmış olduğu önemli eserleri görme imkanı bulduk. Günümüzde örnek alınması gereken ve günümüz teknolojisine ışık tutan eserler yapılmış. Herkes gibi bizlerde bu icatların birçoğunun Avrupalı ülkeler tarafından yapıldığını düşünüyorduk. Ancak şimdi kullandığımız birçok şeyin İslam bilim adamları tarafından yapıldığını öğrendik. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na böyle bir müze yaptığı için teşekkür ederiz" diye konuştu.

(SD-Y)



18.01.2017 16:33:11 TSI

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