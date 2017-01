YEREL HABERLER / DÜZCE HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Düzce Üniversitesi adına botanik hatıra parkı oluşturuldu

Düzce Üniversitesi adına botanik hatıra parkı oluşturuldu



Ali Yıldız

DÜZCE (İHA) - Düzce Üniversitesi adına Adige Devlet Üniversitesi Botanik Bahçesi'ndeki özel bir alanda Botanik Hatıra Parkı oluşturuldu.

Adige Devlet Üniversitesi ile Düzce Üniversitesi arasında "Flora ve Vejetasyon Üzerine Yapılacak Proje" çalışmaları kapsamında, her iki bölge Avrupa-Sibirya Flora Alanları içerisinde bulunduğundan bölgelerin bitkilerin üzerine proje çalışmaları başlatıldı. Proje çerçevesinde Düzce Üniversitesi adına Adige Devlet Üniversitesi Botanik Bahçesi'ndeki özel bir alanda Botanik Hatıra Parkı oluşturuldu.

Konuyla ilgili bilgiler veren Orman Fakültesi Orman Botaniği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Üniversitemiz Botanik Bahçesi Projesi Yürütücüsü Doç. Dr. Necmi Aksoy, 2016 yılında Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar'ın başkanlığındaki heyetin Adige Devlet Üniversitesi'ne yapmış olduğu ziyaret kapsamında her iki üniversitenin ilgili birimlerince birçok çalışma ve ortak proje yapılmasına karar verildiğini ifade etti. Bu çalışmalardan birinin de "Flora ve Vejetasyon Üzerine Ortak Yapılacak Proje" olduğunu söyleyen Doç. Dr. Aksoy, "Her iki ülkenin tarihten gelen kültürel bağlarını pekiştirmek ve hatırasını yaşatmak için; Düzce Üniversitesi Kampüsünde yapılacak Botanik Bahçesi'nde 'Adige-Maykop Kafkas Florası Hatıra Botanik Parkı'nın yapılması, Adige Üniversitesi Botanik Bahçesi'nde ise 'Düzce Batı Karadeniz Florası Hatıra Botanik Parkı'nın yapılmaları kararlaştırılmıştır" şeklinde konuştu.

Bu çerçevede Adige Devlet Üniversitesi Botanik Bahçesi'nde Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Mikhail Nikolayeviç Silantev, Botanik Bahçesi Müdürü Doç. Dr. Tatiana Nikolayevna Tolstikova, Botanik Anabilim Dalı'ndan Doç. Dr. Aminet Dzhahfarovna Tsikunib ve Düzce Üniversitesi Arş. Gör. Hüsnü Gereligiz'in katıldığı törenle Düzce Üniversitesi adına Düzce Batı Karadeniz Florası Hatıra Botanik Parkı'nın açılışı gerçekleştirildi.

Botanik Hatıra Parkı'nda yer alan tanıtım plaketinde; sembol olarak Bölgemizde yaygın olarak yetiştirilen fındık (Corylus avellana L.) bitkisinin meyve ve yapraklarından oluşan şekliyle birlikte Hatıra Parkının İngilizce ve yerel dildeki adları yer alıyor.

Her iki ülke ve üniversitede gerçekleştirilecek olan bu proje ile hatıra botanik parklarında oluşturulacak bitki türlerinin etiketleri; Latince bitki bilimsel adı dışında her iki ülke dilini içeren ve yerel isimlerinden oluşan bilgileri kapsıyor. Bu proje ile bitki türlerinin her iki ülkede ortak yayılışından dolayı; bitkilerin görsel özellikleri ve yerel adlarıyla kültürel ilişkilerin ve ortak bağların sergilenmesi hedefleniyor.

18.01.2017 16:36:33 TSI

