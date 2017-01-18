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Beyşehir Huğlu'ya kapalı halı saha müjdesi



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KONYA (İHA) - Konya'nın Beyşehir İlçe Belediyesi, ilçeye bağlı nüfus potansiyeli yüksek dış mahallelerde kurduğu kapalı halı sahalara bir yenisini daha ekliyor.

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, gazetecilere yaptığı açıklamada, Beyşehir Belediyesi olarak futbolun çok sevildiği av tüfeği üretim merkezlerinden Huğlu Mahallesi'ne kapalı halı saha yapacaklarını söyledi. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteğiyle Beyşehir merkez ve bağlı bazı yerleşim merkezlerine çok sayıda çok amaçlı spor sahaları kurduklarını hatırlatan Özaltun, Üzümlü ve Huğlu gibi Beyşehir'in yüksek nüfus potansiyeline sahip dış mahallelerinde yaşayan gençlerin sportif aktivitelere daha azla katılımını sağlayabilmek için kapalı halı saha projelerinin hayata geçirilmesine büyük önem verdiklerini dile getirdi.

Başkan Özaltun, Üzümlü'den sonra sözünü verdikleri Huğlu Mahallesi'nde de kapalı halı saha yapacaklarını belirterek, "Huğlu zaten futbola çok ilgi duyulan ve hatta ilçemizi amatör kümede temsil eden futbol takımlarımızın liglerde mücadele ettiği bir yerleşim merkezimiz. Hem bu yönüyle, hem de iş yaşamı dışındaki gençlerimizin boş zamanlarını kahve ve internet kafe köşelerinde değil, bu tür sportif aktiviteleri yapabilecekleri alanlarda değerlendirmesini de arzu ediyoruz. Huğlu gibi av tüfeği üretiminde dünyaca söz sahibi bir konuma gelmiş yerleşim merkezimiz hizmetlerin zaten en iyisine layıktır.Bu manada, Huğlumuza hizmet ederken, futbolu seven gençlerimizi de unutmamak adına bu tür yatırımları hayata geçirmek için harekete geçtik" dedi.

(ARÖ-AH-Y)



18.01.2017 16:39:45 TSI

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