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Elazığ'da 'Kadın Yasal Hakları Eğitimi' semineri verildi



(Fotoğraflı)



Yunus Özhanlı

ELAZIĞ (İHA) - Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Elazığ Temsilciliği tarafından 'Kadın Yasal Hakları Eğitimi' semineri verildi.

KADEM Elazığ Temsilciliği tarafından düzenlenen programda Avukat Gülgün Erol, Kadına Yönelik Şiddet ve Kadınların Medeni Kanundaki Hakları hakkında seminer verdi. Belediye Kültür Merkezi'nde düzenlenen seminere Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, KADEM Elazığ Temsilcisi Esra Soylu, KADEM üyeleri ve belediyenin kadın personelleri katıldı. Kadın haklarını kul haklarıyla özdeşleştirmek gerektiğini belirten Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, "Bizim inancımızda kadın önemli bir yere sahiptir. Hiçbir medeniyette olmayan cennet anaların ayaklarının altında inancı bizim medeniyetimizde vardır. Evlatlarımız annelerinin ayaklarının altını ne kadar öperse o kadar cennet kokusunu almış olur. Bizim medeniyetimizde aile ne kadar önemliyse, aileyi ayakta tutan annede bir o kadar önemlidir" dedi.

2002 yılından itibaren Türkiye'de kadın haklarının iyileştirilmesi noktasında pek çok düzenlemelerin yapıldığını aktaran KADEM Elazığ Temsilcisi Esra Soylu, "2004'te Anayasa'nın 10. maddesine 'Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür' değişikliği getirildi. 2010 referandumunda da bu maddeye ek olarak 'Kadın ve erkek arasındaki eşitliği sağlamakla yükümlü olan devletin kadına yönelik yapacağı pozitif ayrımcılık, bu eşitlik ilkesini ihlal etmez' getirilmiştir. Bunun dışında emzirme hakları, süt izinleri, kadının doğum izninin 16 haftaya çıkarılması, doğumdan sonra kullanacağı 6 aylık iznin veya ücretsiz 1 yıllık iznin kıdem tazminatından düşürülmemesi, mobbing yönetmeliği gibi kadına yönelik pek çok haklar sağlamıştır" diye konuştu.

Kadının temel hak ve özgürlüklerinin korunması noktasında, yasal düzenlemelerde ve planlamalarda atılacak hukuki adımların son derece önemli olduğunu dile getiren Soylu, "Hukuk alanında, kadın hakları konusunda yapılacak yasal düzenlemelere sivil toplum olarak müdahil olmak ve kadınların sahip oldukları haklar konusunda bilinçlenmelerini sağlamak amaçlarımızdan biridir. Kadına yönelik şiddete ilişkin hükümler ve iş hukukunda kadınlara ilişkin düzenlemeler üzerinde durarak kadınların yasal haklarının neler olduğu, nerede ve ne şekilde kullanılabileceği, kadının yaşam hakkının güvence altına alınması için kadına yönelik her türlü şiddetin ortadan kaldırılması, yaşama pozitif katılım sağlayarak demokratik hakların farkındalığını artırmak kadın yasal haklar eğitimlerimizin amaçlarıdır" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Avukat Gülgün Erol'un 'Kadına Yönelik Şiddet ve Kadınların Medeni Kanundaki Hakları' hakkında seminer vermesiyle devam eden program, soru cevap şeklinde sona erdi.

(YÖ-AKK-Y)



18.01.2017 16:38:30 TSI

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