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Samsun'da 241 bin öğrenci karne alacak

- İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen:

- "Cuma günü bin 27 okulumuzda eğitim gören 241 bin 608 öğrencimiz ile eğitimin en büyük fedakarlığını yapan 17 bin 135 öğretmenimiz yarıyıl tatiline giriyor"

- "Taşımalı eğitim kapsamında çocuklarımızın daha donanımlı okullarda eğitim almalarını sağlamak için 441 taşıma merkezimize 46 bin 101 öğrencimizi sorunsuz bir şekilde taşıdık"

- "Geleceğe Kulaç Atıyoruz projesi ile 316 öğrencimizin yüzme alanındaki yeteneğini keşfettik"



(Fotoğraflı)



Gökhan İçkilli

SAMSUN (İHA) - Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan Samsun'da 241 bin 608 öğrenci Cuma günü karnelerini alacak.

2016-2017 eğitim öğretim yılının birinci yarısı Cuma günü sona eriyor. Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan 241 bin 608 öğrenci ve 17 bin 135 öğretmen için Cuma günü yarıyıl tatili başlıyor. Eğitim öğretim yılının ikinci yarısı ise 06 Şubat Pazartesi günü başlayacak, 09 Haziran 2017 Cuma günü sona erecek.

Sömestri tatilinde öğrencilere kitap okumaları konusunda tavsiyelerde bulunan Milli Eğitim İl Müdürü Coşkun Esen, "Eğitim, bir ruha sahip olduğu ve gençleri geleceğe hazırladığı oranda başarılı olur. Geleceğini sağlam temeller üzerine oturtan toplumlar karşılarına çıkacak her engeli aşar ve dünyada söz sahibi olur. 2016-2017 eğitim öğretim yılının birinci dönemini bu hedef doğrultusundaki çalışmalarımız ile sonlandırdık. Cuma günü bin 27 okulumuzda eğitim gören 241 bin 608 öğrencimiz ile eğitimin en büyük fedakarlığını yapan 17 bin 135 öğretmenimiz yarıyı tatiline giriyor" dedi.

Çocukları karne alan ailelere tavsiyelerde bulunan Esen, "Sevgili anne babalar, Cuma günü çocuklarınızın alacağı karneler onların iyi ya da kötü birer çocuk olduğunun göstergesi değildir. Karne çocuklarınızın zekasının, iyi insan olmasının, devletine veya milletine bağlı bireyler olduğunun göstergesi değildir. Karne, çocuğunuzun ders performansını gösteren, güçlendirilmesi gereken kazanımları görmemizi sağlayan belgelerdir. Bugün verilen karneler sadece çocukların değil aynı zamanda anne babaların, öğretmenlerin ve bizlerin de karneleridir. Tatili saatlerimizi çalan günler olarak değil, saatlerimizi daha nitelikli hale getirebileceğimiz zamanlar olarak görmeli ve planlamalıyız. Sevgili çocuklar, tatilde ders anlamında eksik olduğunuz kazanımları giderebileceğiniz gibi nitelikli filmler izlemeyi, düşünme gücünüzü artıracak kitaplar okumayı, şehrin caddelerini, tarihini bilerek ve hissederek dolaşmayı unutmayın" diye konuştu.



Birinci dönem çocuklara 1 milyon 538 bin 400 paket kuru üzüm dağıtıldı

Birinci dönem çocuklara 1 milyonun üzerinde kuru üzüm dağıtıldığını ifade eden Esen, "Taşımalı eğitim kapsamında çocuklarımızın daha donanımlı okullarda eğitim almalarını sağlamak için 441 taşıma merkezimize 46 bin 101 öğrencimizi sorunsuz bir şekilde taşıdık. Birinci dönem itibariyle eğitimde fırsat eşitliği ilkesinden hareketle öğrencilerimize 3 milyon 184 bin 224 adet ücretsiz kitap dağıttık. Çocuklarımızın sağlıklı bir şekilde gelişimini desteklemek için 1 milyon 538 bin 400 paket kurum üzümü çocuklarımıza başarılı bir şekilde dağıttık. Çocuklarımızın bilgiye ulaşmasını kolaylaştırmak, nitelikli eğitimler almasını desteklemek ve eksik kazanımlarını tekrar yaparak öğrenmelerini sağlamak için destekleme yetiştirme kurslarına önem verdik. Samsun olarak bu konuda önemli bir başarı yakaladık. Destekleme ve Yetiştirme Kursları kapsamında 428 kurs merkezinde 76 bin 413 öğrencimize kurs açtık. Kurslarımızda 4 bin 216 öğretmenimiz büyük fedakarlıklar ile görev yaptı. Çocuklarımızın daha kaliteli bir eğitim alması için İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak öğretmenlerimiz ve anne babaların destekleriyle çalışmalarımıza devam ediyoruz" şeklinde konuştu.



"Geleceğe Kulaç Atıyoruz projesinde 316 öğrencinin yüzme yeteneğini keşfettik"

Samsun'da eğitimin anlamında 'Samsun Maarif Hareketini' başlattıklarının altını çizen Esen şunları kaydetti: "Bireysel değil her beraber başarabileceğimiz felsefesinden yola çıkarak oluşturulan maarif hareketi ile kurumlarımızın birbiriyle işbirliği içinde çalışmalar yapmasını destekledik. Yine çocuklarımızın bir deniz kenti olan Samsun'da yüzme öğrenmelerini sağlamak için Valimiz İbrahim Şahin'in önderliğinde 'Geleceğe Kulaç Atıyoruz' projesini hayata geçirdik. Proje kapsamında 15 bin 250 öğrencimize yüzme öğretmek için planlama yaptık ve çalışmalarına başladık. 'Geleceğe Kulaç Atıyoruz' projesi ile 316 öğrencimizin yüzme alanındaki yeteneğini keşfettik. Bu yetenekli öğrencilerimizden 2 tanesi Atatürk Kupası'nda birincilik alarak şehrimizi onurlandırmıştır. Tüm öğrencilerimizin sağlıklı, neşeli, verimli bir arar tatil geçirmelerini diliyorum. Tüm öğretmen arkadaşlarıma, dönem boyunca yararlı ve fedakar çalışmalarından dolayı teşekkür ediyor, sağlık, başarı ve mutluluklar dolu günler temenni ediyorum."

(GKH-SLH-Y)



18.01.2017 16:39:19 TSI

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