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Giresun Sigorta Acenteleri Derneği kongresi yapıldı



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GİRESUN (İHA) - Giresun Sigorta Acenteleri Derneği'nin (GİSAD) olağan seçimli genel kurulu gerçekleştirildi. Tek liste ile gidilen seçimde 81 üyenin desteğini alan Hanife Karamustafaoğlu güven tazeledi.

Giresun Sigorta Acenteleri Derneği'nin olağan seçimli genel kurulu gerçekleştirildi. 81 üyesi bulunan derneğin kongresine Hanife Karamustafaoğlu başkanlığında tek liste ile gidildi. Güven tazeleyerek tekrar başkanlığa seçilen Hanife Karamustafaoğlu, GİSAD'ın Türkiye'de örnek gösterilen bir dernek olduğunu söyledi. Karamustafaoğlu, "2010 yılında kurulan GİSAD, örnek çalışmalarıyla Türkiye Sigorta Acenteleri Federasyonu'nun (TÜSAF ) güçlü bir üyesidir. GİSAD yaptığı çalışmalarla diğer illerde bulunan sigorta acenteleri ve dernekler tarafından yakından takip edilmektedir. 81 üyesi bulunan derneğimiz üye yapılanmasını büyük oranda tamamlamıştır. Bundan sonraki hedefimiz üyeler arası dayanışmayı artırmak, üyelerine ve çalışanlarına mesleki eğitim programları düzenlemek, kamuoyunda sigorta ve sigorta ürünleri ile ilgili açıklamalar yaparak, halkımızın sigortalılık bilincin artırmaya katkı sağlamaktır. Bunlarla birlikte dernek ofisini sürekli açık hale getirmek ve web sayfası üzerinden çalışmalarımızı duyurmaktır. Dernek olarak Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Meslek Komitesi, TÜSAF ve sektör meclisindeki etkin çalışmaları artırarak devam ettirmektir" dedi.

(AB-ÖS-Y)



18.01.2017 16:41:18 TSI

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