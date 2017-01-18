19 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KARS HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kars'ta FETÖ/PDY operasyonu: bin 100 gözaltı

18 Ocak 2017 Çarşamba, 16:37
Kars'ta FETÖ/PDY operasyonu: bin 100 gözaltı

Işık Çapanoğlu
KARS (İHA) - Kars'ta FETÖ/PDY (Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması)'na yönelik düzenlenen operasyonlarda bin 100 kişi gözaltına alınırken, 392 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
FETÖ/PDY (Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması)'na yönelik operasyonlar sürüyor. Polisin, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlediği operasyonlarda bugüne kadar toplam bin 100 kişi gözaltına alındı. Bunlardan 392'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 370 kişi adli kontrol, 337 kişi çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakılırken, 1 kişide gözaltında bulunuyor.
(IÇ-AT-Y)

18.01.2017 16:41:48 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Kars'ta karla mücadele çalışmaları
YEREL

KARS'TA KARLA MÜCADELE ÇALIŞMALARI
Kars Belediyesi, etkili olan kar yağışının ardından çalışmalarını aralıksız sürdürüyor
YEREL

KARS BELEDİYESİ, ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞININ ARDINDAN ÇALIŞMALARINI ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYOR
Kan bağışı çağrısı Kars'ta vatandaşları harekete geçirdi
YEREL

KAN BAĞIŞI ÇAĞRISI KARS'TA VATANDAŞLARI HAREKETE GEÇİRDİ
Kars Belediyesi'nden HayKonfed'e tepki!
YEREL

KARS BELEDİYESİ'NDEN HAYKONFED'E TEPKİ!
Selim Belediyesi'nin karla mücadelesi devam ediyor
YEREL

SELİM BELEDİYESİ'NİN KARLA MÜCADELESİ DEVAM EDİYOR
AK Parti'den Bayşar'a teşekkür ziyareti
YEREL

AK PARTİ'DEN BAYŞAR'A TEŞEKKÜR ZİYARETİ