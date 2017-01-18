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Erciş'in en büyük AVM'si hizmete girdi

18 Ocak 2017 Çarşamba, 16:41
Erciş'in en büyük AVM'si hizmete girdi
Erciş'in en büyük AVM'si hizmete girdi

(Fotoğraflı)

Nihat Çavuşoğlu
VAN (İHA) - Van'ın Erciş ilçesinin en büyük alışveriş merkezi (AVM) düzenlenen görkemli törenle hizmete girdi.
Tekevler Caddesi üzerinde bin 900 metrekare kapalı alan üzerine kurulan ve üç kattan oluşan AVM'nin açılışına Erciş Milli Eğitim Müdürü Erol Şimşek, Erciş Ticaret Odası Başkanı İzzet Yağar, AK Parti Erciş İlçe Başkanı Adnan Aydın, Ensar Vakfı Van Şube Başkanı Osman Nuri Gülaçar ile çok sayıda davetli katıldı. Açılış konuşmasını yapan işletme sahiplerinden İzzet Albayrak, memleketi Erciş'in bölgenin cazibe merkezlerinden bir olduğunu söyleyerek, deprem sonrası ilçenin bir an önce ayağa kalkması için herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini belirterek, "Erciş'e biz yatırım yapmasak, diğer arkadaşlarımız yatırım yapmasa kim yatırım yapacak bu memlekete? Bizim gidecek başka hiçbir yerimiz yok. Erciş bizim ve Erciş'e gönül verenlerindir. Birçok arkadaşımızın belki ilçe dışında yatırımı olabilir. Benim dışarıda hiçbir çakılım bile yoktur. Bu memlekette kazanmışım, bu memleketin ekmeğini yiyorum ve kazandığımı da memleketime yine hizmet olarak sunuyorum. Bundan da onur ve gurur duyuyorum. Bu arada davetimize icabet edip bizleri yalnız bırakmayan siz değerli davetlilere, ilçe halkımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Erciş, her geçen gün daha iyi olacaktır" dedi.
Erciş İlçe Milli Eğitim Müdürü Erol Şimşek ile AK Parti Erciş İlçe Başkanı Adnan Aydın'ın konuşmalarının ardından, Ensar Vakfı Van Şube Başkanı Osman Nuri Gülaçar tarafında dualar eşliğinde AVM hizmete açıldı.
50 kişinin istihdam edildiği AVM'de gıda, zücaciye, kozmetik, temizlik, manav, bakliyat, çerez, kafeterya, çocuk oyun parkı, giyim ve oyuncak reyonlarının bulunduğu belirtildi.
(NÇ-MSA-Y)

18.01.2017 16:45:45 TSI
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