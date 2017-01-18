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6 ilin yöneticisi 'Yeşilırmak Havzası'nı görüştü



(Fotoğraflı)



Murat Çelik A.

AMASYA (İHA) - Amasya'da 6 ilin yöneticilerinin katılımıyla Devlet Su İşleri (DSİ) Yeşilırmak Havzası Koruma Eylem Planı toplantısı düzenlendi.

Amasya Valisi Salih Işık'ın ev sahipliğinde belediye kültür merkezinde gerçekleşen toplantıya Samsun Valisi İbrahim Şahin, Tokat Valisi Cevdet Can, Çorum Valisi Necmeddin Kılıç, Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Sivas Vali Yardımcısı Yeliz Yıldızhan, Samsun Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Yakup Karaaslan, DSİ 7. Bölge Müdürü Ahmet Kanık ile çeşitli kurumlardan ve çevre illerden temsilciler katıldı.

Bilim ve teknolojideki gelişmelerle doğru orantılı olarak toplumların refah seviyesinin yükselirken buna bağlı olarak da üretim ve tüketimde önemli artışlar meydana geldiğini belirten Vali Salih Işık, "Bunun neticesinde farklı sektörlerdeki su talebi su kaynakları üzerinden ciddi baskılar oluşturmuştur. Bu nedenle gelişmiş ülkelerde, su arzı ve talebi arasında dengenin sağlanması için, fiziki planlama ile su kaynaklarının planlaması birlikte yapılmaya başlanmıştır. Kısaca su kaynaklarının havza bazlı yönetimi ön plana çıkarılmıştır. Havza esaslı su yönetimi de aslında sürdürülebilir kalkınmanın en önemli bileşenidir. Daha değişik bir ifadeyle su kaynaklarının, kaynaktan denize kadar bütüncül bir yaklaşımla ele alınması, planlanması ve kullanıma sunulması, bizden sonraki nesillere uygun bir şekilde aktarmak zorunda olduğumuz aslında kıt olan su kaynaklarımız açısından büyük önem arz etmektedir" dedi.

Türkiye'deki büyük akarsuların doğduğu kaynaktan denize döküldüğü noktaya kadar olan sahaları ifade eden Yeşilırmak Havzası'nın aralarında olduğu 25 su havzasının bulunduğuna değinen Vali Işık, "Havzaya ismini veren Yeşilırmak Nehri, Sivas'ın sınırları içerisinde yer alan Köse ve Kızıldağ Dağlarının yamaçlarından doğup Samsun ili Çarşamba ilçesinden Karadeniz'e dökülmektedir. Havzanın Türkiye alanına oranı yüzde 5'tir. Tokat, Samsun, Amasya, Çorum, Sivas, Gümüşhane, Yozgat, Giresun, Erzincan, Ordu ve Bayburt olmak üzere 11 il havza sınırları içerisindedir. Havza içerisinde Tokat, Samsun, Amasya, Çorum'un da olduğu 4 il merkezi ile birlikte 194 belde bulunmaktadır. 2009 nüfus sayımı sonuçlarına göre havza nüfusu 1 milyon 866 bin 200 kişidir. Yeşilırmak Nehri'nin önemli kolları Çekerek Irmağı, Kelkit Çayı, Tersakan Çayı, Destek Çayı, Deli Çay ve Kuru Çay'dır. Havza bazında birden çok il ve çok fazla miktarda kurum, kaynak planlama ve kullanım faaliyetleri bulunmakta, sadece il bazında öngörüler üzerine kurulan planlamalar zaman zaman kıt kaynakların israfına neden olabilmektedir. Bu nedenle su kaynaklarının havza bazında ele alınması ile su kaynaklarının havza bazında daha etkin yönetimini sağlayacak, havzalarda görev ve yetkileri net olarak tanımlanmış, havza yönetim heyetleri oluşturulmuştur. Havza yönetim heyetlerinin oluşturulmasındaki yasal dayanak, 20.05.2015 tarih, 29361 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan havza yönetim heyetlerinin teşekkülü, görevleri, çalışma usul ve esasları hakkındaki tebliğidir. İlgili tebliğ gereği 6 ayda bir toplantı yapılması gerekmektedir. Bu nedenle bugün itibarıyla Yeşilırmak Havzası yönetim heyeti olarak 2017 yılının birinci toplantısını gerçekleştiriyoruz. Bu toplantıdaki ana gündem maddemiz ise Yeşilırmak Nehri, Tersakan ve Çekerek Çayları üzerinde bugüne kadar meydana gelmiş olan kirliliği önlemek amacıyla kısa, orta ve uzun vadede ilgili kurumlar nezdinde yapılacak olan çalışmaları müzakere etmek ve bunları bir eylem planına dönüştürmektir" diye konuştu.

Işık'ın konuşmasının ardından yapılan sunumda Yeşilırmak Havzası'nda akarsu ana ve yan kollarda kirliliği önlemek maksadıyla yapay sulak alanlarının oluşturulması, su kaynaklarına yapılan müdahalenin izlenmesi ile ilgili genelgenin değerlendirilmesi, Yeşilırmak Havzası içerisinde bulunan illerde yapılan su koordinasyon toplantıları kararlarının değerlendirilmesi gibi konular ele alındı.

(MÇ-SLH-Y)



18.01.2017 16:47:54 TSI

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