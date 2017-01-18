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YEREL HABERLER  / DÜZCE HABERLERİ
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Akçakoca'da açık kapı günü gerçekleşti

18 Ocak 2017 Çarşamba, 16:49
Akçakoca'da açık kapı günü gerçekleşti
Akçakoca'da açık kapı günü gerçekleşti

(Fotoğraflı)

Tuncay Türkgülü
DÜZCE (İHA) - Düzce Üniversitesi Akçakoca yerleşkesinde ikinci kez açık kapı günü etkinliği düzenlendi.
Öğretim elemanlarımız, idari personelimiz ve öğrencilerimiz başta olmak üzere tüm mensuplarımızın, gözlemlerini, tespitlerini, eleştirilerini, önerilerini dinlemek ve çözüm yolları geliştirmek amacıyla Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar tarafından hayata geçirilen Açık Kapı Uygulaması, Akçakoca Yerleşkesinde gerçekleştirilmeye devam ediyor.
Düzce Üniversitesi Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Zafer Akbaş, Müdür Yardımcıları Yrd. Doç. Dr. Süleyman Ağraş ve Öğr. Gör. Ramazan Kaya ile Akçakoca Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcıları Öğr. Gör. Züleyhan Baran ve Öğr. Gör. Ercan Yelman, ikinci kez gerçekleştirilen Akçakoca Açık Kapı Gününe katılan mensupları kabul etti.
Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. Zafer Akbaş ve Meslek Yüksekokul Yöneticileri, ikinci Açık Kapı Gününe katılan personelleri ve öğrencileri ile fikir ve önerilerini dinleyerek kendilerine iletilen konulara yönelik değerlendirmelerde bulundu.
Dilek, görüş, öneri ve iyi niyet temennilerinin paylaşılmasıyla sona eren Akçakoca Açık Kapı Gününde mensuplar fikirlerini öğrenme fırsatına sahip olduklarını dile getiren Doç. Dr. Zafer Akbaş, farklı düşünce, öneri ve tespitlerin Akçakoca Yerleşkesinin gelişmesine katkı sağladığını ifade etti.
(TT-AY)

18.01.2017 16:52:55 TSI
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