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Manavgat'ta eski araç lastikleri toplanıyor

- Antalya Büyükşehir Belediyesi çevre sağlığı ekipleri, sineksiz bir yaz dönemi için eski araç lastiklerini topluyor



(Fotoğraflı)



Arif Kaplan

ANTALYA (İHA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, içinde biriken sular yüzünden önemli bir üreme kaynağı olan eski araç lastiklerini toplayarak, hem sinekle mücadele yapıyor hem de geri dönüşümle ekonomiye katkı sağlıyor.

En önemli halk sağlığı sorunlarından biri olan sinek ve haşere ile mücadele çalışmalarını özellikle yaz aylarında etkin bir biçimde sürdüren Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kış aylarında da üretme kaynaklarının ortadan kaldırılması için yoğun çaba harcıyor. Eski, kullanılmayan ve çevreye gelişi güzel bırakılan araç lastikleri de içlerine dolan sular yüzünden önemli bir üreteme kaynağı olurken, Büyükşehir ekipleri Manavgat ilçesi'nde lastik toplama çalışmalarına hız verdi. Toplanan onlarca araç lastiği ile en öneli üreme kaynaklarından biri kurutulurken, bu lastiklerinin geri dönüşüme gönderilmesi ile de önemli bir ekonomik katkı sağlanmış oluyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından toplanan lastikler geri dönüşümde kullanılmak üzere Antalya'ya götürülüyor.

Her türlü zararlı haşerelere karşı mücadeleyi, uzun zamandır sürdürdüklerini belirten Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat Koordinatörü İbrahim Büküş, "Yapılan mücadele sayesinde Manavgat'ta her geçen yıl sinek sayısı azalıyor. Gerçekten ciddi bir mücadele yapılıyor. Manavgat halkının rahat bir yaz geçirmeleri için gayret sarf ediyoruz" diye konuştu.

(AK-SÇ-Y)



18.01.2017 16:54:06 TSI

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