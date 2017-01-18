YEREL HABERLER / AYDIN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası

- Aydınspor 1923: 0 Ümraniyespor: 1



(Fotoğraflı)



Mehmet Sarıkaya

AYDIN (İHA) - Ziraat Türkiye Kupası G Grubu 5. Hafta karşılaşmasında 2. Lig Kırmızı Grup takımınlarından Aydınspor 1923, sahasında konuk ettiği 1. Lig temsilcisi Ümraniyespor'a 1-0 mağlup oldu.



Aydınspor 1923 gruptan çıkma umudunu son maça bıraktı. Ümraniyespor ise Abdullah'ın kafasından bulduğu gol ile kupada bir üst tura çıkmayı garantiledi.



Maçtan dakikalar:

1. dakikada Nezir'in ara pasıyla defansın arkasına sarkan Tahir, Reşo'ya oynadı, vuruşunda top ağlara gitti, ancak hakem Hakan Ceylan, ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.

8. dakikada defansın arkasına atılan pasla buluşan Mücahit, kaleci Evren'le karşı karşıya kaldı, vuruşunda Evren yatarak topu kornere attı.

41. dakikada İbrahim'in sol taraftan kullandığı kornerde Evren'in boşa çıkmasını iyi değerlendiren Abdullah kafayı vurdu top ağlarla buluştu: 1-0

89. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Beleck'in sert vuruşu yan direğe çarparak dışarıya çıktı.



Stat: Adnan Menderes

Hakemler: Hakan Ceylan xx, Sezgin Çınar xx, Gökmen Baltacı xx

Aydınspor 1923: Evren x, Erdi xx, İsmail x, Ömer x (Oğuzhan dk. 71 x), Tahir x, Gürcan x, Reşo x, Vedat x, Süleyman x, Nezir x (Haluk dk. 66 x), Berat Ali x

Teknik Direktör: Necat Gürpınar

Ümraniyespor: Metin xx, Mustafa xx, Timur xx (Mehmet dk. 81 x), Samet xx, Bulut xx, Abdullah xxx (Erol dk. 69 x), Bahadır xx, İbrahim xx (Beleck dk. 53 xx), Mücahit xx, Ömer xx, Tarık x

Teknik Direktör: Erkan Sözeri

Gol: Abdullah (dk. 41) (Ümraniyespor)

Sarı Kartlar Nezir, Gürcan (Aydınspor 1923) İbrahim (Ümraniyespor)

(MS-MB-Y)



18.01.2017 16:52:41 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER