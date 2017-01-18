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Ziraat Türkiye Kupası

18 Ocak 2017 Çarşamba, 16:49
Ziraat Türkiye Kupası
Ziraat Türkiye Kupası
- Aydınspor 1923: 0 Ümraniyespor: 1

(Fotoğraflı)

Mehmet Sarıkaya
AYDIN (İHA) - Ziraat Türkiye Kupası G Grubu 5. Hafta karşılaşmasında 2. Lig Kırmızı Grup takımınlarından Aydınspor 1923, sahasında konuk ettiği 1. Lig temsilcisi Ümraniyespor'a 1-0 mağlup oldu.

Aydınspor 1923 gruptan çıkma umudunu son maça bıraktı. Ümraniyespor ise Abdullah'ın kafasından bulduğu gol ile kupada bir üst tura çıkmayı garantiledi.

Maçtan dakikalar:
1. dakikada Nezir'in ara pasıyla defansın arkasına sarkan Tahir, Reşo'ya oynadı, vuruşunda top ağlara gitti, ancak hakem Hakan Ceylan, ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.
8. dakikada defansın arkasına atılan pasla buluşan Mücahit, kaleci Evren'le karşı karşıya kaldı, vuruşunda Evren yatarak topu kornere attı.
41. dakikada İbrahim'in sol taraftan kullandığı kornerde Evren'in boşa çıkmasını iyi değerlendiren Abdullah kafayı vurdu top ağlarla buluştu: 1-0
89. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Beleck'in sert vuruşu yan direğe çarparak dışarıya çıktı.

Stat: Adnan Menderes
Hakemler: Hakan Ceylan xx, Sezgin Çınar xx, Gökmen Baltacı xx
Aydınspor 1923: Evren x, Erdi xx, İsmail x, Ömer x (Oğuzhan dk. 71 x), Tahir x, Gürcan x, Reşo x, Vedat x, Süleyman x, Nezir x (Haluk dk. 66 x), Berat Ali x
Teknik Direktör: Necat Gürpınar
Ümraniyespor: Metin xx, Mustafa xx, Timur xx (Mehmet dk. 81 x), Samet xx, Bulut xx, Abdullah xxx (Erol dk. 69 x), Bahadır xx, İbrahim xx (Beleck dk. 53 xx), Mücahit xx, Ömer xx, Tarık x
Teknik Direktör: Erkan Sözeri
Gol: Abdullah (dk. 41) (Ümraniyespor)
Sarı Kartlar Nezir, Gürcan (Aydınspor 1923) İbrahim (Ümraniyespor)
(MS-MB-Y)

18.01.2017 16:52:41 TSI
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