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YEREL HABERLER  / İSTANBUL HABERLERİ
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Başkan Kılıç "Karlov" için karanfil bıraktı

18 Ocak 2017 Çarşamba, 16:52
Başkan Kılıç "Karlov" için karanfil bıraktı
Başkan Kılıç "Karlov" için karanfil bıraktı

(Fotoğraflı)

İSTANBUL (İHA) - Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Rusya İstanbul Başkonsolosu Andrey Leonidoviç Podyelişev'e taziye ziyaretinde bulundu. Rusya Ankara Büyükelçisi Andey Karlov için Başkonsoloslukta açılan taziye defterine duygularını yazıp karanfil bırakan Kılıç, "Karlov, Anadolu topraklarında barışın simgesi olarak sonsuza dek yaşayacaktır" dedi.
Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Ankara'da düzenlenen suikast sonucu katledilen Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov için Rusya İstanbul Başkonsolosu Andrey Leonidoviç Podyelişev'e taziye ziyaretinde bulundu. Başkonsolos Podyelişev, "Bu zor günlerde desteğinizi görmek mutlu etti. Desteğinize minnettarız" diyerek, Kılıç'ın ziyareti nedeniyle duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
"Sayın Büyükelçiyi saygıyla yaad ediyorum" diyen Başkan Kılıç da, "Rusya-Türkiye ilişkilerinin son dönemde ivme kazanmasında önemli bir rol oynadı. Böylesine değerli bir diplomatın alçakça bir suikastte yaşamını yitirmesi bizi derinden yaraladı" diye konuştu.

"Bağrımıza basıyoruz"
Ziyaret sırasında Türkiye-Rusya arasındaki diplomatik gelişmelere de değinen Kılıç, "Rus dostlarımız nasıl "Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür" dizelerinin sahibi, memleket şairimiz Nazım Hikmet'i bağrına bastıysa, biz de Sayın Karlov'u bağrımıza basıyoruz. 500 bin kişilik Maltepe halkı adına başsağlığı dileklerini paylaşmak için buradayım. Teröre karşı ortak bir mücadele yürütmeliyiz. Türkiye ile Rusya'nın Suriye meselesinde ortak hareket etmesi, bölge barışına büyük katkı sağlayacaktır" dedi.
(HB-ÖZ-Y)

18.01.2017 16:56:48 TSI
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