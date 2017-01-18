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Şehit polisin ismi Beyşehir'de yapılacak spor tesisinde yaşatılacak

18 Ocak 2017 Çarşamba, 16:56
Şehit polisin ismi Beyşehir'de yapılacak spor tesisinde yaşatılacak
Şehit polisin ismi Beyşehir'de yapılacak spor tesisinde yaşatılacak

(Fotoğraflı)

KONYA (İHA) - Konya'nın Beyşehir İlçe Belediye Başkanı Murat Özaltun, İstanbul'daki Vodafone Arena Stadı'nın yanında teröristlerce düzenlenen bombalı saldırıda şehit düşen polis memurunun ismini yapılacak spor tesisinde yaşatacaklarını söyledi.
Başkan Özaltun, yaptığı açıklamada, doğum yeri olan Hüyük ilçesine bağlı Göçeri Mahallesi'nde defnedilen şehit polis memuru Oğuzhan Duyar'ın isminin yaşatılacağı bir tesisinin inşa edileceğini ifade etti. Şehit polisin son yolculuğuna uğurlanmasının ardından sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle birlikte ziyaret ettikleri baba ocağında, şehit babasının oğlunun isminin yaşatılmasına yönelik talebini aldıklarını belirten Özaltun, "Şehidimizin babasına ben de dedim ki, 'sizin isteğiniz bir rica değil, emirdir". Hüyük İlçe Belediye Başkanımızı aradım. Kendisine şehit babasının böyle bir talebi olduğunu söyledim. O da sağ olsun duyarlı davrandı. Biz de gerekli çalışmaları hemen başlattık. Göçeri Mahallemizde şehidimizin isminin yaşatılacağı bir spor tesisi yapacağız" dedi.
(ARÖ-AH-Y)

18.01.2017 16:59:12 TSI
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