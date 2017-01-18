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Çalışıcı: "Hedefimiz çıtayı daha yukarılara çıkarmak"

- İlkadım İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Fevzi Çalışıcı:

- "İlkadım'da gıda denetimi, hijyeni ve kaliteli gıda tüketimi noktasında gerekli çalışmaları yapmayı amaçlıyoruz"



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Gökhan İçkilli

SAMSUN (İHA) - İlkadım İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü görevine atanan Ziraat Mühendisi Fevzi Çalışıcı, hedefinin çıtayı daha yukarılara çıkarmak olduğunu söyledi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünde ziraat mühendisi olarak görev yaparken İlkadım İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü görevine getirilen Fevzi Çalışıcı, yeni görevine başladı. Yapmayı planladıkları çalışmalar hakkında bilgi veren İlçe Müdürü Fevzi Çalışıcı, "17 Ocak itibariyle yeni görevime başladım. İlkadım ilçesindeki amacımız Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesinde yapılacak işleri en iyi şekilde yapmaktır. Özellikle Samsun'un gıda potansiyeli noktasında en önemli yerleşim yeri olan İlkadım'da gıda denetimi, hijyeni, kaliteli gıda tüketimi noktasında gıda denetimleri en iyi şekilde yapmayı amaçlıyoruz. Bundan önceki süreçte güzel faaliyetler oldu. Bizim amacımız da bu çıtayı daha yukarılara çıkarmak. Bitkisel ve hayvansal üretim noktasında üretim yapan işletmelere yardımcı olmak, yeni tesisler yapmak, yeni projeler yapmak, kaliteli hayvan ve bitki yetiştiriciliği noktasında daha güzel hizmetler vermeyi amaçlıyoruz. Bu bir ekip işidir. Biz de ekibimizle beraber bu işlerin üstesinden geleceğiz. Bu noktada basının da bizlere yardımcı olacağını umuyoruz" dedi.

(GKH-SLH-Y)



18.01.2017 17:01:48 TSI

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