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Araç İlçe Müftüsü Demiryürek'e veda



(Fotoğraflı)



İlhan Yazan

KASTAMONU (İHA) - Araç İlçe Müftüsü Süleyman Demiryürek'e veda programı düzenlendi.

2012 yılında Araç ilçesinde İlçe Müftüsü olarak göreve başlayan Süleyman Demiryürek, Diyanet İşleri Başkanlığı kararnamesi ile İzmir'in Aliğa ilçesine İlçe Müftüsü olarak atandı. Bu kapsamda Kastamonu İl Müftülüğü tarafından Araç İlçe Müftüsü Süleyman Demiryürek'e veda programı düzenlendi. Veda programında Araç İlçe Müftüsü Süleyman Demiryürek, birlikte çalıştığı mesai arkadaşlarından helallik isteyerek, Araç ilçesini unutmayacağını söyledi.

Kastamonu İl Müftüsü Osman Aydın ise hizmetlerinden ötürü Araç İlçe Müftüsü Süleyman Demiryürek'e teşekkür ederek, İzmir'deki yeni görevinde de başarılar diledi. Program, Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından sinevizyon gösterisi, plaket ve hediye takdimleriyle son buldu.

Veda programına Araç Kaymakamı Ekrem Çeçen, Belediye Başkanı Mustafa Ayanoğlu, Garnizon Komutanı Ahmet Çakmak, İlçe Jandarma Komutanı Halis Evirgen, Cumhuriyet Savcısı Ömer Faruk Çelik, Hakim Gökhan Ekici, Kastamonu İl Müftüsü Osman Aydın ve Araç Meslek Yüksekokulu Müdürü Korhan Enez ile çok sayıda din görevlisi katıldı.

(Vİ-GY-Y)



18.01.2017 17:06:30 TSI

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