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Hayırsever iş adamları anaokulunu yeniledi

18 Ocak 2017 Çarşamba, 17:02
Hayırsever iş adamları anaokulunu yeniledi
Hayırsever iş adamları anaokulunu yeniledi

(Fotoğraflı)

Ahmet Erkut
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Sincik ilçe merkezinde bulunan Sincik Anaokulundaki malzemeler, hayırsever iş adamları tarafından değiştirildi.
Sincik ilçe merkezinde bulunan Sincik Anaokulunun oyuncak grupları, yer döşemesi halıları Sincikli hayırsever iş adamları Ömer Aybak ve Osman Yaşar tarafından değiştirildi. Sincik Anaokulunda yapılan yenilikleri yerinde inceleyen Sincik Kaymakamı Zafer Sağ, her iki iş adamına eğitime verdikleri destekten dolayı teşekkür plaketi verdi. Hayırsever iş adamları Osman Yaşar ve Ömer Aybak adına plaketlerini Ahmet Ulutaş ve Orhan Keskin aldı. Eğitime verdikleri destekten dolayı her iki iş adamına teşekkür eden Sincik ilçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aydın, "Çok değerli iş adamlarımız Anaokulumuzun halı ve oyun takımlarını yenilediler, ayrıca okulumuza bir jeneratör alımı yaptılar. Değerli iş adamlarımız tarafından bu okulumuzdaki malzemelerin tamamının yenilenmesiyle buradaki daha önce kullandığımız malzemeleri de ilçemizin farklı köylerinde ki 5 Anaokulumuza dağıttık, böylelikle beş okulumuzun da malzemelerini yenilemiş olduk. İş adamlarımız arkamızda olduğu sürece inşallah öğrencilerimize daha iyi hizmet edeceğiz. Anaokulumuzun malzemelerinin yenilenmesinde emeği olan her iki iş adamımız Osman Yaşar ve Ömer Aybak'a teşekkür ediyoruz, bundan sonrada desteklerini bekliyoruz" dedi.
Kendisinin de eğitim kökenli olduğunu anımsatan Sincik Belediye Başkanı Mehmet Korkut ise, "Çocuklarımıza yapılan yatırım ülkenin geleceğine yapılmış yatırımdır. Daha güçlü bir Türkiye için eğitime ve eğitim sistemin içerisindeki her türlü oluşuma destek olmak gerekiyor. Burada anasınıfı okulu öğrencilerine yardımda bulunan değerli işadamlarımız Osman yaşar ve Ömer Aybak'a teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. Eğitime yapılan yatırımın geleceğe yapıldığını belirten Sincik Kaymakamı Zafer Sağ, "Çocuklarımız henüz 4-5 yaş grubunda eğitim hayatlarına başlamış durumdalar. Bu dönemlerde alınan eğitimler çocukların karakterlerinin oturmasında çok önemli. Tabi bu eğitimi alırken fiziksel yapıda önem arz ediyor. Çocukların fiziki bakımda iyi bir ortama kavuşması iyi bir fiziki ortamda eğitim alması öğretmenlerimizin iyi bir fiziki ortamdaki gayretleri ile buluşunca sonuçlarının kaliteli bir seviyede olacağını düşünüyoruz. Bu anlamda gerek milli eğitimin kendi kaynakları gerekse de yerel kaynaklar tüm Öğrencilerimiz için seferber edilmiş durumda. Bu anlamda da Sincik'in bağrından çıkan iş adamlarımız özellikle çiğ köftecilerimiz ben gördüğüm kadarıyla son iki yıl içerisinde Sincik'deki eğitimle ilgili tüm taleplerimizi karşılamış durumdalar. Üst baş, kılık kıyafet ve ayakkabı tedarikli olsun, diğer okullarımızdaki bazı teşrifat alımlar olsun, bir takım donanım adamlar olsun, her türlü taleplerimizi karşıladıklarını görüyoruz. Kendilerine bu manada teşekkür ediyoruz" diye konuştu.
(AE-SD-Y)

18.01.2017 17:06:57 TSI
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