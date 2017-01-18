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Mezitli Belediyesi, miniklere kar sevinci yaşattı



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MERSİN (İHA) - Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesi, Bircan Tüfekçioğlu Çocuk Gündüz Bakımevindeki miniklere yarıyıl tatili öncesi kar sevinci yaşattı.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Bircan Tüfekçioğlu Çocuk Gündüz Bakımevindeki çocuklara kar sürprizi yaparak, kamyonlarla Toros dağlarından getirttiği karla miniklerin sevincine ortak oldu. Bakımevinin bahçesine boşaltılan karla kartopu oynayan, kardan adam yapan çocuklar mutlu bir gün geçirdiler. Başkan Tarhan, hayırsever Bircan Tüfekçioğlu'nun da katıldığı etkinlikte çocuklarla kartopu oynadı.

Yaşadığı İstanbul'da çok yoğun kar yağışı olmasına karşın elinin kara değmediğini ifade eden hayırsever Bircan Tüfekçioğlu, çocukların coşkusunu görünce dayanamayıp kendisinin de oyuna katıldığını söyledi. Çocuklara bu mutluluğu yaşattığı için Tarhan'a teşekkür eden Tüfekçioğlu, "Başkanımız Neşet Tarhan burada belki de Türkiye'ye örnek olacak bir imkan sunmasının yanında sürekli ilgilenmesi ve güzel sürprizler yapması ayrı bir mutluluk. Tesadüfen de olsa böylesi bir coşkuya ortak olduğum için kendimi çok mutlu hissediyorum" dedi.

Kar görmeye imkanı olmayan çocuklar için çok sayıda okula kar götürdüklerini belirten Başkan Tarhan da "İnsanımızın çocukluktan emeklilik evresine kadar mutlu olmalarını sağlamak durumundayız. Ben herkesten, çocuk yuvalarına ya da huzurevlerine giderek buralarda olan insanların daha mutlu olmalarına katkı sağlamalarını istiyorum. Bizim asli görevimiz, suni gündemlerle uğraşmak yerine insanların mutlu ve sağlıklı olmalarını sağlamak olmalıdır" diye konuştu.

(KYM-Y)



18.01.2017 17:09:17 TSI

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