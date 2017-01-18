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İş adamından özel bankalara 'kolay kredi' çağrısı



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GAZİANTEP (İHA) - Gaziantepli iş adamları son dönemlerde artan dolar kuru nedeniyle bankalara seslenerek, kredi konusunda kolaylık sağlanmasını talep etti.

Son dönemlerde artan dolar kuru na önlem için harekete geçen hükumet, KOBİ'lere ve iş adamlarına kredi kolaylığı sağlanması konusunda karar almıştı. Bu anlamda devlet katılımlı bankalara kolaylık sağlanması konusunda talimatlar verilmişti. İşadamları devletin kredi kolaylığı konusundaki adımlarını olumlu bulurken, özel bankalara çağrıda bulundu.

Bankaların bir çok evrağın tamamlanmasına rağmen kredi işini zorlaştırdığını belirten İş Adamı Cafer Bulut "Cumhurbaşkanı ve Başbakanımızın bize desteğini her defasında yenilemesi bizi çok mutlu ediyor. Fakat hala bu çağrılara tereddüt ile yaklaşan bazı bankalar var. Bunlara çağrımız hükumetimizin demeçlerine uygun davranmalarıdır. Çünkü esnaf, zor durumda. Böyle giderse kredi verecek kişi bulamazlar. Bu sadece bizim değil bankaların da menfaatine olacaktır" diye konuştu.

(LO-SD-Y)



18.01.2017 17:13:25 TSI

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