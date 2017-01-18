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attalgazi Belediyesi iki hizmet binasını aynı anda hizmete sunacak

18 Ocak 2017 Çarşamba, 17:11
attalgazi Belediyesi iki hizmet binasını aynı anda hizmete sunacak
Battalgazi Belediyesi iki hizmet binasını aynı anda hizmete sunacak

(Fotoğraflı)

MALATYA (İHA) - Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi Belediyesi yeni hizmet binası ile DSİ 92. Şube Müdürlüğü yeni hizmet binasını Nisan ayı sonu itibari ile hizmete sunmayı planladıklarını söyledi.
Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Devlet Su İşleri arazisindeki 40 dönümlük alana yapılan Battalgazi Belediyesi yeni hizmet binasında incelemelerde bulunarak, çalışmalardaki son durum hakkında bilgiler aldı. Burada konuşan Başkan Gürkan, her iki hizmet binası ile ilgili çalışmalarda sona yaklaşıldığını belirterek, "Gerek Devlet Su İşleri'ne Topsöğüt'te 50 dönümlük araziye yaptığımız hizmet binası, gerekse Battalgazi Belediyemiz için Devlet Su İşleri arazisindeki 40 dönümlük alana yaptığımız Belediye Hizmet binamız olsun, şu anda son düzlüğe girmiştir diyebiliriz. Yüzde 90'ın üzerinde bir gerçekleştirme oranıyla inşaat süreci devam ediyor. Öyle tahmin ediyorum ki Nisan ayı içerisinde hem Devlet Su İşleri Hizmet Binası, hem de Belediye Hizmet Binamız bitirilmiş olup, Nisan ayı sonu itibariyle de Devlet Su İşleri yeni yapılan hizmet binasına, Belediyemiz de kendi hizmet binasına geçer. En kısa süre içerisinde, yani 3-4 aylık kısa bir süre içinde, hem Devlet Su İşleri Hizmet Binasını, hem de Battalgazi Belediyemizin Hizmet Binasını tamamlamış olacağız" şeklinde konuştu.
(BT-SD-Y)

18.01.2017 17:16:07 TSI
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