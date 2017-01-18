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Kaymakam Uçar'dan Müdür Ceylani'ye ziyaret

18 Ocak 2017 Çarşamba, 17:12
Kaymakam Uçar'dan Müdür Ceylani'ye ziyaret
Kaymakam Uçar'dan Müdür Ceylani'ye ziyaret

(Fotoğraflı)

VAN (İHA) - Van'ın Tuşba Kaymakamı Meral Uçar, Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürü Ceylani'yi ziyaret etti.
Tuşba Kaymakamlığına yeni atanan Meral Uçar, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret ederek; eğitim öğretim ve okullar hakkında bilgiler aldı.
Ziyaretin ardından konuşan Muhlis Ceylani, Kaymakam Uçar'a brifing verdiklerini belirterek, "Sayın Kaymakamımızın ziyaretleri bizi memnun etti. Eğitime olan duyarlılığı ise bizlere umut verdi. Sayın Kaymakamımızın ilçemizde çok iyi inovasyon oluşturacağı kanaatindeyiz. Kaymakamımızın projeleri var. Bu projelerle ilçemizde eğitim öğretim, sosyal ve kültürel faaliyetleri en üst düzeye çıkarmak için her türlü desteği sunacağına inanıyoruz. İdareciler, öğretmenler, öğrenciler, veliler ve sivil toplum kuruluşları ile ilçemizde akademik başarı, sosyal, sportif ve kültürel faaliyetlerde çok güzel çalışmalar yapacağına dair bizde bir kanaat oluştu. İlçe Kaymakamımız Sayın Meral Uçar'a ziyaretinden dolayı teşekkür ederim" dedi.
(MSA-Y)

18.01.2017 17:17:15 TSI
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