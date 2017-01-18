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CBÜ Yükseköğrenim Vakfı'ndan MAGİAD'a ziyaret



(Fotoğraflı)



Önder Aydın

MANİSA (İHA) - Manisa Celal Bayar Üniversitesi (CBÜ) Yükseköğrenim Vakfı yönetim kurulu üyeleri, Manisa Genç İş Adamları Derneği'ni (MAGİAD) ziyaret etti.

Geçtiğimiz günlerde Manisa Genç İş Adamları Derneği Başkanı olarak göreve başlayan Ömer Geriter, dernek binasında ziyaretleri kabul ediyor. Bu kapsamda 1993 yılında kurulan Celal Bayar Üniversitesi Yükseköğrenim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Akçalı, genel sekreter Tezcan Ödemiş, muhasip Ramazan Gökbunar ve üye Ahmet Ataç, Manisa Genç İş Adamları Derneği Başkanı Ömer Geriter'i makamında ziyaret etti. Ziyaret sırasında konuşan CBÜ Yükseköğrenim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Akçalı, "Biz yönetim kurulu üyeleri olarak Manisa'daki sivil toplum kuruluşlarını ziyaret ediyoruz. Onlarla yapabileceğimiz ortak projeler için fikir alışverişinde bulunuyoruz. Bir takım hayırseverlerle birlikte güzel işler yaptık. Öğrencilerimize burs veriyoruz. Geçtiğimiz 2016 yılında 80 öğrenciye vakfımız bünyesinde burs verdik. 2017 yılındaki hedefimiz ise 160 öğrenciye burs vermek olacaktır. Ve bugüne kadar da bin öğrenciye burs vererek gençlerimizin çıktıkları bu yolda bir nebze de olsa yüzlerini güldürebildiysek ne mutlu bize. Öte yandan Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ne şimdi yeni çocuk yoğun bakım binası yapılıyor. Oraya yardım edebilecek hayırseverleri CBÜ yöneticileriyle bir araya getiriyoruz. Bizler vakıf olarak bu sorumlulukların bilincindeyiz. Sizlere de yapmış ve yapacak olduğunuz destek için şimdiden teşekkür ediyoruz."

Manisa Genç İş Adamları Derneği Başkanı Ömer Geriter ise gerçekleşen ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek şu ifadeleri kullandı:" Öncelikle Manisa'nın büyükleri olarak bildiğimiz siz değerli insanlar tarafından ziyaret edilmek bizlere onur veriyor. Vakıf olarak yaptığınız işler gerçekten çok güzel. Manisa için elinizi taşın altına koyuyorsunuz. Bizlerde genç iş adamları olarak sizlerin yürümekte olduğu bu yolda üzerimize ne düşüyorsa elimizden geldiği kadar yapmakla görevliyiz. MAGİAD olarak önümüzdeki günlerde bir tiyatro, bir kermes ve bir de her yıl gerçekleştirdiğimiz geleneksel hale gelen 'Dünya Devleri Manisa'da Buluşuyor' etkinlikleri düzenleyeceğiz. Buradan elde ettiğimiz gelirlerle bizde vakfınıza biraz da olsa destek sağlayacağız. Ben bugün burada bulunan herkese teşekkür ediyor başarılar diliyorum."

(ÖND-Y)



18.01.2017 17:18:21 TSI

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