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Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri ve Sağlık-Sen Temsilcisİ FETÖ Duruşmasında serbest kaldı



Enderhan Öz

KIRŞEHİR (İHA) - Kırşehir'de 10 Ocak tarihinde düzenlenen FETÖ operasyonuyla gözaltına alınan Sağlık-Sen Sendikası başkanı Necati Yılmaz ve Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Alpaslan Kuş, çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartları ile serbest bırakıldı.

FETÖ/PDY kapsamında Sağlık Teşkilatına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 40 sağlık çalışanı gözaltına alınmış Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adli makamlara sevk edilmişti.

Gözaltı işlemleri ile birlikte şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda birçok dokümana el konulmuştu.

Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 40 şüpheliden 26'sı çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanmıştı.

(EÖ-SK)



18.01.2017 17:20:28 TSI

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