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İnönü Üniversitesispor'un sezonu iyi yerde bitirme hesapları

18 Ocak 2017 Çarşamba, 17:17
İnönü Üniversitesispor'un sezonu iyi yerde bitirme hesapları
İnönü Üniversitesispor'un sezonu iyi yerde bitirme hesapları
- Teknik Sorumlusu Murat Kurt:
- "Ligi en iyi nerede bitirebiliriz, onun hesabını yapıyoruz"

(Fotoğraflı)

Mehmet Türel
MALATYA (İHA) - Bölgesel Amatör Lig(BAL) 2.Grup takımlarından İnönü Üniversitesispor'un Teknik Sorumlusu Murat Kurt, "21 kişilik kadromuzla ligin sonuna kadar alabileceğimiz puanları alıp, ligi en iyi nerede bitirebiliriz, onun hesabını yapıyoruz" dedi.
Hafta sonu deplasmanda Gaziantep temsilcisi Araban Belediyespor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına kendi tesislerinde yaptığı antrenmanla devam eden sarı siyahlılarda hedefin galibiyet olduğu açıklandı.
"Biraz daha akıllı davranabilseydik bu maçtan da bence puan alabilirdik"
Bu zorlu karşılaşma öncesinde İHA'ya açıklamalarda bulunan takımın teknik sorumlusu Murat Kurt, kısıtlı kadrolarına rağmen ellerinden gelen en iyi mücadeleyi sergilediklerini ifade etti. Adıyaman 1954 karşılaşmasında şansız bir yenilgi aldıklarını kaydeden Kurt, "Lider takımla oynadık ama özellikle ilk yarısı başa baş bir mücadele oldu. Şansız bir penaltı golüyle mağlup olduk. Yinede arkadaşlar ellerinden gelen gayreti gösterdiler. Biraz daha tecrübeli olsak, biraz daha akıllı davranabilseydik bu maçtan da bence puan alabilirdik. O maç geçtik artık, önümüzde bir Araban maçı var, bu maça hazırlanıyoruz" diye konuştu.
-"Kadromuz 21 kişi, transfer yapamadık"
Transfer yapamamalarına rağmen takımın iyi oyuncularından birinin de başka takıma transfer olduğunu hatırlatan Kurt, "Kadromuz 21 kişi, transfer yapamadık. Kadromuzdan bir oyuncuda başka takıma transfer oldu. Bu oyuncunun bize de bayağı bir faydası olmuştu. Ama artık yapacak bir şey yok. Önümüzde 11 tane maç var. Ligin sonuna kadar alabileceğimiz en iyi puanları alıp, en iyi nerede bitirebiliriz, onun hesabını yapıyoruz. Bu sezonu böyle bitirip, artık yönetimimiz ne karar verirse onu bekleyeceğiz" dedi.
(MT-SD-Y)

18.01.2017 17:22:11 TSI
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