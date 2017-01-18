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Başkan Aktaş: "Medyanın denetim rolünü önemsiyoruz"



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MERSİN (İHA) - Akdeniz Belediye Başkanı Hamdi Bilge Aktaş, Mersin'in birikmiş olan sorunlarının çözümünde devlet kurumlarının yanı sıra gazetecilerin de desteğine ihtiyaç olduğuna dikkat çekerek, "Medyanın denetim rolünü önemsiyoruz" dedi.

Mersin Gazeteciler Cemiyeti (MGC) Yönetimi, Akdeniz Belediye Başkanı Aktaş'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette konuşan MGC Başkanı Ahmet Ünal, 1975 yılında kurulan MGC'nin kentin en önemli sivil toplum kuruluşlarından biri olduğunu dile getirdi. Ünal, "Türkiye bu dönemde bir olağanüstü hal süreci yaşıyor. Gazeteciler olarak bu zorlu görev sürecinde kentin desteğini aldığınızı görüyoruz. MGC yönetimi olarak tüm üyelerimiz adına size ve kentimize hayırlı olsun diyor, başarılar diliyoruz" diye konuştu.

Akdeniz'in, Mersin merkezde bulunması nedeniyle eski bir şehir olduğunu ifade eden Aktaş da kent merkezinin yanı sıra kırsalda da ilkel seracılık yöntemleri başta olmak üzere çeşitli sorunlar bulunduğunu vurguladı. Akdeniz'de zor bir görevin kendilerini beklediğini belirten Aktaş, "Medyanın bu denetim fonksiyonunun yanı sıra yapılan işleri kitlelere doğru bir biçimde ulaştırması, vatandaşlarımızın ve yöre sakinlerinin de bu sürece dahil olmasını sağlayacaktır. Halka en sıcak ve doğrudan temas eden noktalar yerel yönetim hizmetleridir. Bunun bilincinde olarak arkadaşlarımızla birlikte güzel bir ekip oluşturduk. Akdeniz ilçemizde gazeteci arkadaşlarımızın da desteğiyle en güzel hizmetlere imza atmaya çalışacağız. Burada çok uzun yıllar eksik kalmış olan bazı kamu hizmetleri var. Belediyenin geçmişten gelen borçları var. Devletimizin gücünü de arkamıza alarak bu borçları kapatmayı ve kamu hizmetlerini etkin ve verimli bir biçimde yapmayı hedefliyoruz. Bu süreçte sizlerin de desteğiyle olumlu adımlar atacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

(KYM-Y)



18.01.2017 17:22:13 TSI

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