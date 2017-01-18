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MÜSİAD 4. olağan genel kurulu gerçekleştirildi



(Fotoğraflı)



Cihan Kizir

ADIYAMAN (İHA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Adıyaman Şubesinin 4. Olağan Genel Kurul Toplantısı Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.

MÜSİAD 4. Olağan Genel Kuruluna Adıyaman Valisi Abdullah Erin, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Eyüp Uğur, MÜSİAD Adıyaman Şube Başkanı Şerif Yıldırım, AK Parti İl Başkanı Abdurrahman Dimez, Merkez İlçe Başkanı Hanifi Erdem, ATSO Başkanı Mustafa Uslu, OSB Başkanı Abdülkadir Çelenk, bazı kurum amirleri, MÜSİAD Üyeleri ile sanayici ve işadamları katıldı. Organize Sanayi Bölgesi Toplantı Salonunda gerçekleştirilen 4. Olağan Genel Kurul Toplantısı Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan MÜSİAD Şube Başkanı Şerif Yıldırım, MÜSİAD'ın 55 üyesi ile Adıyaman'ın ekonomisine ciddi katkılar sunduklarını belirterek "MÜSİAD aynı zamanda işadamları topluluğundan ziyade sosyal projeleri olan, daima Adıyaman'ın meselelerine duyarlılık gösteren bir kurumdur. MÜSİAD gerek 17-25 Aralık sürecinde gerekse de 15 Temmuz darbe girişiminde dik duruş sergilemiş, devletinin ve milletinin yanında yer almıştır" dedi.

Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu da, MÜSİAD Adıyaman Şubesinin mevcut üye sayısını daha fazla çoğaltmasını ifade ederek, Genel Kurulu Toplantısının hayırlara vesile olması temennisinde bulundu. Ocak ayı içerisinde tüm MSİAD Şubelerinin Genel Kurul Toplantılarını yaptıklarını dile getiren MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Eyüp Uğur, "Zor zamanlardan geçiyoruz. Terör olayları sayısını ve şiddetini artırdı. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza şifalar diliyorum. Bu alçak saldırıları, güven duygusu kaybolsun, sağduyu ortadan kalksın, insanlar birbirine nefretle baksın diye düzenliyorlar. Onların amacına hizmet etmeyeceğiz. Eşimizle, dostumuzla, arkadaşımızla ve komşumuzla aramıza şeytanın girebileceği bir boşluk bırakmadan kenetleneceğiz. MÜSİAD olarak bugüne kadar daima bu çizgiden hareket ettik. Hatırlanacağı gibi 15 Temmuz'dan sonra şartlar ne olursa olsun direnmeye, üretmeye ve büyümeye devam edeceğiz demiştik. Hiçbir projemizi ertelemeyeceğiz, hiçbir yatırımımızı iptal etmeyeceğiz, aksine artıracağız" ifadelerini kullandı.

MÜSİAD 4. Olağan Genel Kurul Toplantısının hayırlı olmasını dileyen Vali Abdullah Erin ise, "Devlet ve millet olarak tarihi bir imtihanla karşı karşıya olduğumuz bir gerçektir. Her zorlukla beraber büyük fırsatlar ve büyük imkanların da bu zorlukların içinde barındırıldığını Cenabı Allah'ın da mesajında biliyoruz. Biz yeryüzünün dört bir tarafına adaleti, merhameti ve şefkati taşıyan bir milletiz. Yüzyıl önce bu milletin 15 Temmuz'da sergilediği o yüksek inanç, gösterdiği büyük kahramanlık sayesinde o buhrandan kurtulmuş ve tekrar kutsal vatan toprağı dediğimiz hür ve bağımsız Türkiye Cumhuriyetini kurmuştur. O zamanda bugüne kadar geçen süre içerisinde bugün dünyaya hakim olan egemen güçlerin dünyaya acıdan ve göz yaşından başka bir şey sunmadıklarını hep birlikte görüyoruz" diye konuştu.

(CK-SD-Y)



18.01.2017 17:24:54 TSI

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