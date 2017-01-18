19 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BİLECİK HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Okul sporları voleybol müsabakaları sona erdi

18 Ocak 2017 Çarşamba, 17:21
Okul sporları voleybol müsabakaları sona erdi
Okul sporları voleybol müsabakaları sona erdi

(Fotoğraflı)

Cem Kaan Toka
BİLECİK (İHA) - Bilecik'te, okul sporları 2016-2017 yılı faaliyet programında yer alan voleybol müsabakaları sona erdi.
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Atatürk Spor Salonunda yapılan, Genç Kızlar kategorisindeki voleybol müsabakaları çekişmeli ve renkli görüntülere sahne oldu. Müsabakalar sonucunda dereceye giren okullarda birinci Bozüyük Fen Lisesi, ikinci Bozüyük Şehit Zafer İpek Anadolu Lisesi olurken üçüncü Bilecik İbni Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi oldu. Müsabakalar sonucunda dereceye giren okullara kupa ve madalyalarını Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş takdim etti.
(CKT-CY)

18.01.2017 17:26:52 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Bilecik Belediyesi'nden sağlık söyleşisi
YEREL

BİLECİK BELEDİYESİ'NDEN SAĞLIK SÖYLEŞİSİ
Tansu Yaan'ın spor ve obezite konulu söyleşisi ilgi gördü
YEREL

TANSU YAAN'IN SPOR VE OBEZİTE KONULU SÖYLEŞİSİ İLGİ GÖRDÜ
15 Temmuz gazisinden anlamlı ziyaret
YEREL

15 TEMMUZ GAZİSİNDEN ANLAMLI ZİYARET
Karne hediyeleri polis amcalarından
YEREL

KARNE HEDİYELERİ POLİS AMCALARINDAN
Vali Elban, Pazaryeri ilçesindeki muhtarlarla buluştu
YEREL

VALİ ELBAN, PAZARYERİ İLÇESİNDEKİ MUHTARLARLA BULUŞTU
Başsavcı Çoban'dan Başkan Yağcı'ya ziyaret
YEREL

BAŞSAVCI ÇOBAN'DAN BAŞKAN YAĞCI'YA ZİYARET
Başkan Şahin, fabrika sahibi ve yöneticilerine seslendi
YEREL

BAŞKAN ŞAHİN, FABRİKA SAHİBİ VE YÖNETİCİLERİNE SESLENDİ
Bilecik merkezli FETÖ/PDY soruşturması
YEREL

BİLECİK MERKEZLİ FETÖ/PDY SORUŞTURMASI
Futbol İl Temsilcisi Toku'dan Kulüp Başkanı Avcıoğlu'na teşekkür
YEREL

FUTBOL İL TEMSİLCİSİ TOKU'DAN KULÜP BAŞKANI AVCIOĞLU'NA TEŞEKKÜR
Başkan Yalçın'a ziyaretler
YEREL

BAŞKAN YALÇIN'A ZİYARETLER
1308 Osmaneli Belediyespor Güreş Takımı başarılara doymuyor
YEREL

1308 OSMANELİ BELEDİYESPOR GÜREŞ TAKIMI BAŞARILARA DOYMUYOR
&quot;Kahramanlara Ağıt Gecesi&quot; ile şehitler anıldı
YEREL

"KAHRAMANLARA AĞIT GECESİ" İLE ŞEHİTLER ANILDI