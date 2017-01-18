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YEREL HABERLER  / TRABZON HABERLERİ
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Başkan Gümrükçüoğlu, Gümüşhane'de bir dizi ziyarette bulundu

18 Ocak 2017 Çarşamba, 17:35
Başkan Gümrükçüoğlu, Gümüşhane'de bir dizi ziyarette bulundu
Başkan Gümrükçüoğlu, Gümüşhane'de bir dizi ziyarette bulundu

(Fotoğraflı)

TRABZON (İHA) - Ziraat Türkiye Kupası'nda karşılaşacak Trabzonspor-Gümüşhanespor müsabakası için Gümüşhane'ye giden Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen'i makamında ziyaret etti.
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Gümrükçüoğlu, ziyaretinde tüm bölge illerinin bir ve bütün olduğunu belirterek, "Bölgemiz illeri tarih boyunca birlikte kalkınmış, birlikte gelişmiştir. Biz tüm bölge illeri olarak bir ve bütünüz. Biz bölge olarak; Trabzon, Gümüşhane, Rize, Artvin, Ordu, Giresin, Bayburt olarak hep beraber kardeşçe, kol kola kalkınmaya ve gelişmeye, her zaman omuz vermeye gönül vermeye devam edeceğiz. Yeni kuşaklarımızın da bu anlayışla bütün bölgeyi kalkındıracağına inanıyoruz" şeklinde konuştu.
(OK-SO-Y)

18.01.2017 17:39:47 TSI
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