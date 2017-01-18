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Balıkesir'de trafik kazası: 2 yaralı



(Fotoğraflı)



Taşkın Sarıca

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'de akülü motosiklet ve otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, otomobil ve akülü motosikletin çarpışması sonucu motosikletteki iki kişi yola savruldu. Yaralanan şahıslar olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Balıkesir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

(TS-Y)



18.01.2017 17:40:32 TSI

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