Necdet Uysal "Gençlerle Başbaşa" kitabını öğrencilere hediye etti

Emrah Elmas

BALIKESİR (İHA) - Burhaniye Belediyesi Kültür Yayınları kapsamında ilçedeki gençlere Ord. Prof. Dr. Ali Fuad Başgil'in "Gençlerle Başbaşa" kitabı Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal tarafından dağıtıldı.

100 Temel Eser arasında yer alan ve başarılı olmak için gençlere yollar gösteren kitap, Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal tarafından öğrencilere bizzat dağıtıldı. Belediye tarafından 5 bin adet bastırılarak ilçede bulunan orta dereceli okullardaki öğrencilere teke tek dağıtılan kitaplar öğrencileri sevindirirken ilçe öğretmenlerinin de takdirini topladı.

Öğrencilerin her zaman daha fazla kitap okumaları için yürütülen her kampanyaya fazlasıyla destek veren bunun dışında öğrenciler ile her platformda bir araya gelerek bol bol kitap okumalarını tavsiye eden ve teşvik etmeye çalışan Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal okulların kütüphaneleri içinde her türlü desteği veriyor. Burhaniye Belediye Başkan Yardımcısı Cemil Bahadır ve İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Seyfettin Ceylan ile birlikte kitapları öğrencilere bizzat dağıtan Necdet Uysal Cuma günü okulların yarı tatile girmesinden dolayı da öğrencilere iyi tatiller diledi.

Gelişme çağında gençlerin yoluna ışık tutar nitelikte olan "Gençlerle Başbaşa" kitabı dağıtımı sırasında Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal "Gençlerimize bol bol kitap okumayı öneriyorum. Burhaniye Belediyesi olarak kitap okuma konusunda son derece duyarlıyız. Bilinçli bir genç nesil yetiştirmenin kitap okumaktan geçtiğinin farkındayız ve gençlerimize bunu aşılamak için de elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. 'Gençlerle Başbaşa' kitabı geleciğimiz olan bu nesillerin daha başarılı olmaları, başarıya giden yolun nerelerden geçtiğini en sade dille anlatan bir kitap. Umarım gençlerimiz bu kitabı okumakla kalmaz kendilerine de rehber olarak edinirler" dedi.

18.01.2017 17:42:31 TSI

