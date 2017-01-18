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Ayvalık'ta genişletilmiş güvenlik toplantısı



(Fotoğraflı)



Suat Salgın

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Kaymakam Namık Kemal Nazlı'nın öncülüğünde düzenlenen Ayvalık Belediye Başkan Yardımcısı Gökay Bacan'ın yanı sıra daire amirleri, mahalle muhtarları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen güvenlik toplantısında önemli bilgilendirmelerde bulunuldu.

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Cunda Uygulama Oteli'nde gerçekleşen toplantı; İlçe Emniyet Müdürlüğü, Sahil Güvenlik ve Jandarma tarafından ilçe genelindeki genel suç oranları ve güvenliği tehdit edebilecek konularda sunumlarla başladı.

1774 sayılı Kimlik Bildirim Kanunu uyarınca ilçede faaliyet gösteren turistik işletmelerin bünyelerinde KBS kurarak özel yada resmi her türlü konaklamalarını bilgisayarlarında günü gününe tutarak, kolluk güçlerine bilgisayar terminalleriyle bağlanarak kayıt altına almalarının da öneminin vurgulandığı toplantıda konuşan ve toplantıya başkanlık yapan Ayvalık Kaymakamı Namık Kemal Nazlı, son günlerde ülke genelinde terör saldırılarını hatırlatarak, turizm alanında Türkiye'nin önemli bir merkezi olan Ayvalık'ta da benzeri bir saldırıya maruz kalmamak adına 7'den 77'ye herkesin uyanık olmasını istedi.

Terör olayları konusunda halkın arasındaki mahalle muhtarlarının yanı sıra tüm sivil toplum kuruluşlarıyla vatandaşların son derece hassas olması gerektiğini ifade eden Kaymakam Nazlı, özellikle mahallelere yeni yerleşmiş ve şüphe çekici davranışlar içerisinde olan şahısların bulunması halinde derhal kolluk güçlerine durumun haberdar edilmesinin önemine işaret etti.

Ayvalık'ta uyuşturucu başta olmak üzere insan tacirliği gibi olayların suç oranlarında ön sıraları teşkil ettiğinin altını çizen Namık Kemal Nazlı, okullarda uyuşturucu kullanımına ilişkin seviyenin ilkokul düzeyine kadar inmesinin kaygı verici olduğunu ve her ebeveynin evlatlarını gözetim altına alması gerektiğini kaydetti.

Yasa dışı yollarla ülkelerindeki savaş ve sefalet nedeniyle Türkiye'ye giren ve aynı şekilde daha rahat bir yaşam hayaliyle Avrupa ülkelerine yine yasa dışı yollarla çıkmak isteyen göçmenlerin çoğu zaman denizde yaşamlarını kaybettiklerini hatırlatan Kaymakam Nazlı, Ayvalık'ta da bu göçmenleri Yunanistan'ın Midilli Adası'na kişi başı bin dolardan başlayan fiyatlarla götürmeye çalışanların yine ilçede yaşayan organizatörler olduğunu belirtti.

Ayvalık'taki Polis, Jandarma, Sahil Güvenlik gibi kolluk güçlerinin suçla mücadelede yoğun bir çaba içerisinde olduğunu vurgulayan Kaymakam Nazlı, gerek suç ve suçluyla mücadele de gerekse de olası terör saldırılarına karşı halkın son derece titiz davranarak, en ufak bir şüpheli durumda bile durumu kolluk güçlerine bildirmesinin hayati önem taşıdığını da sözlerine ekledi.

(SS-EME)



18.01.2017 17:49:10 TSI

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