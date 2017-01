YEREL HABERLER / ZONGULDAK HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Rektör Özer, merkezi derslikler binasında incelemelerde bulundu

Rektör Özer, merkezi derslikler binasında incelemelerde bulundu



Ömer Tekcan

ZONGULDAK (İHA) - Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Özer ve beraberindeki heyet Üniversitenin Farabi Kampüsü'nde 2013 yılında yapımına başlanan merkezi derslik ve ofisler binası inşaatında incelemelerde bulunarak müşavir firma ve yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.

İnşaat yüzde doksan beş oranında gerçekleşen binada 20 adet derslik, 7 adet bilgisayar ve tasarım sınıfı, 3 adet amfi, 67 ofis, toplantı ve etüt salonları, öğrenci kulübü ve proje atölyeleri bulunuyor.

BEÜ Rektörü Mahmut Özer konuyla ilgili yaptığı açıklamasında "Merkezi derslik binamız tamamlandığında üniversitemize estetik açıdan güzel ve modern bir eğitim binası kazandırmış olacağız. Her türlü imkanın bir arada bulunduğu bu binada hem öğrencilerimiz hem de akademisyenlerimiz konforlu bir eğitim-öğretim gerçekleştirmenin keyfini sürecekler. On yedi bin metre kare kapalı alanı olan bu binada beş bine yakın öğrencinin öğrenim görmesi mümkün. Dolayısıyla üniversitenin kapasite artışı bakımından da büyük önem taşıyor. Esasen inşaatın 2016 yılı başında tamamlanması gerekiyordu. Biz de planlamalarımızı buna göre yapmıştık. Maalesef bizim dışımızda gelişen nedenlerle bina inşaatında gecikmeler yaşandı. Üniversitemizin kapasitenin arttırılmasıyla ilgili projelerimizi hayata geçirebilmek için inşaatın bir an önce tamamlanmasını bekliyor ve istiyoruz" şeklinde konuştu.

18.01.2017 17:52:00 TSI

