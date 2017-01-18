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Osmaniye ATT derneğinden kan bağışı

- ATT DER Genel Başkanı Yaşar Gökbayrak'ın "Hayat Veren Ellerden Şifa Bekleyen Yüreklere Kan Bağışı" adıyla başlattığı kampanya kapsamında ATT DER Osmaniye İl Başkanlığı tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi



(Fotoğraflı)



Kasım Karadağ

OSMANİYE (İHA) - Acil Tıp Teknisyenleri Derneği (ATT DER) Genel Başkanı Yaşar Gökbayrak'ın "Hayat Veren Ellerden Şifa Bekleyen Yüreklere Kan Bağışı" adıyla başlattığı kampanya kapsamında ATT DER Osmaniye İl Başkanlığı tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Türk Kızılayı Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık'ın kan stoklarının azaldığına ve kan bağışı çağrısına destek vermek amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte ATT DER Osmaniye Başkanlığı üyeleri, Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Kızılay Kan evinde kan bağışında bulundu.

ATT Derneğinin ülke çapında başlatılan kan bağışı kampanyasının bir ayağını da Osmaniye'de oluşturduklarını ifade eden ATT DER Osmaniye Başkanı İlyas Yıldır, "Türk Kızılayı Osmaniye Şubesinin de yakın ilgisiyle Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Kızılay Evi'nde düzenlediğimiz kampanyaya Osmaniye İl Sağlık Müdürlüğü ve Halk Sağlığı Müdürlüğü çalışanları da tam destek oldu. Bir ünite kan 3 kişinin hayatını kurtarır. Biz dernek olarak burada tam destek verdik. Herkesten bu anlamlı kampanyaya destek olmasını istiyoruz. Katılanlara çok teşekkür ederim" dedi.

ATT DER Osmaniye İl Başkanlığı tarafından düzenlenen kan bağışı kampanyasına katılan Osmaniye İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Cingöz, güvenli kan temini konusunda Türk Kızılayı'nın çalışmalarına her zaman tam destek verdiklerini belirterek şöyle dedi:

"Türk Kızılayı 2005 yılından beri hastanelerin güvenilir kan konusundaki ihtiyaçlarını gönüllü kan bağışı kampanyaları ile karşılıyor. ATT DER sağlık camiasında güçlü bir Sivil Toplum Kuruluşudur. Sağlık çalışanlarının sorunlarıyla ilgilenmesinin yanı sıra sosyal projelere de destek oluyor. Bu bağlamda düzenlenen kan bağışı kampanyasını önemli buluyorum Bu başarılı organizasyondan dolayı ATT DER Osmaniye İl Başkanı İlyas Yıldır'a ve üyelerine teşekkür ediyorum."

(KSM-Y)



18.01.2017 17:52:06 TSI

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