19 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BİLECİK HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Tansu Yaan'ın spor ve obezite konulu söyleşisi ilgi gördü

18 Ocak 2017 Çarşamba, 17:48
Tansu Yaan'ın spor ve obezite konulu söyleşisi ilgi gördü
Tansu Yaan'ın spor ve obezite konulu söyleşisi ilgi gördü

(Fotoğraflı)

Fatma Savaş İnal
BİLECİK (İHA) - Bozüyük'te hanımları spor konusunda bilgilendirmek amacıyla Bozüyük Belediyesi tarafından düzenlenen ve Eskişehirspor Kulübü Profesyonel Futbol Takım Antrenörü Tansu Yaan'ın konuşmacı olarak katıldığı söyleşi programı hanımlar tarafından ilgi gördü.
Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi'nde yapılan söyleşi programında Tansu Yaan dinleyenlere kadınlar neden spor yapmalıdır? sorusunun cevabını verirken ayrıca çağımızın hastalığı obeziteye karşı çocukları spora yönlendirme yolları konusunda da çok değerli bilgiler aktardı. Aynı zamanda Pamukkale Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Elemanı olan Tansu Yaan programın ilk bölümüne "ben size içinizdeki mucizeleri, insanın nasıl bir mucize olduğunu anlatacağım. Hayret edeceksiniz ve inanamayacaksınız. Kendinizi daha çok seveceksiniz" diyerek insan vücudunda bulunan organların nasıl çalıştığını örnekler vererek anlattı. Sporun insan sağlığı üzerindeki etkilerine de değinen Yaan spor yaparak ruh sağlığı ve beden sağlığının uzun yıllarca korunabileceğini söyledi. Programın son bölümünde obezitenin çocuk ve gençler için önemli sağlık sorunlarından biri haline geldiğini belirten Tansu Yaan, sağlıklı ve doğru beslenmenin yanında daha fazla fiziksel aktiviteye yönelmek gerektiğini belirterek yetişkinlerin günde 3 lt su tüketmeleri gerektiğini söyledi. Programın sonunda Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Erol Dübek tarafından Yaan'a üzerinde Bozüyük'ün simgesi Metristepe Anıtı bulunan seramik tablo hediye edildi.
(FSİ-Y)

18.01.2017 17:52:50 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Bilecik Belediyesi'nden sağlık söyleşisi
YEREL

BİLECİK BELEDİYESİ'NDEN SAĞLIK SÖYLEŞİSİ
Okul sporları voleybol müsabakaları sona erdi
YEREL

OKUL SPORLARI VOLEYBOL MÜSABAKALARI SONA ERDİ
15 Temmuz gazisinden anlamlı ziyaret
YEREL

15 TEMMUZ GAZİSİNDEN ANLAMLI ZİYARET
Karne hediyeleri polis amcalarından
YEREL

KARNE HEDİYELERİ POLİS AMCALARINDAN
Vali Elban, Pazaryeri ilçesindeki muhtarlarla buluştu
YEREL

VALİ ELBAN, PAZARYERİ İLÇESİNDEKİ MUHTARLARLA BULUŞTU
Başsavcı Çoban'dan Başkan Yağcı'ya ziyaret
YEREL

BAŞSAVCI ÇOBAN'DAN BAŞKAN YAĞCI'YA ZİYARET
Başkan Şahin, fabrika sahibi ve yöneticilerine seslendi
YEREL

BAŞKAN ŞAHİN, FABRİKA SAHİBİ VE YÖNETİCİLERİNE SESLENDİ
Bilecik merkezli FETÖ/PDY soruşturması
YEREL

BİLECİK MERKEZLİ FETÖ/PDY SORUŞTURMASI
Futbol İl Temsilcisi Toku'dan Kulüp Başkanı Avcıoğlu'na teşekkür
YEREL

FUTBOL İL TEMSİLCİSİ TOKU'DAN KULÜP BAŞKANI AVCIOĞLU'NA TEŞEKKÜR
Başkan Yalçın'a ziyaretler
YEREL

BAŞKAN YALÇIN'A ZİYARETLER
1308 Osmaneli Belediyespor Güreş Takımı başarılara doymuyor
YEREL

1308 OSMANELİ BELEDİYESPOR GÜREŞ TAKIMI BAŞARILARA DOYMUYOR
&quot;Kahramanlara Ağıt Gecesi&quot; ile şehitler anıldı
YEREL

"KAHRAMANLARA AĞIT GECESİ" İLE ŞEHİTLER ANILDI