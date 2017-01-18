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YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
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Gençler Basketbol Müsabakaları sona erdi

18 Ocak 2017 Çarşamba, 17:52
Gençler Basketbol Müsabakaları sona erdi
Gençler Basketbol Müsabakaları sona erdi

(Fotoğraflı)

MALATYA (İHA) - Gençler B Kız-Erkek Basketbol İl birinciliği müsabakaları sona erdi.
9 - 18 Ocak tarihleri arasında Atatürk Spor Salonunda oynanan müsabakalar sonucunda kızlarda Turgut Özal Anadolu Lisesi, erkeklerde ise Malatya Anadolu Lisesi birinci oldu.
Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Şube Müdürlüğünün 2016-2017 yılı faaliyet programında yer alan, Gençler B Kız-Erkek Basketbol İl birinciliği müsabakaları sona erdi.
9 - 18 Ocak tarihleri arasında Malatya Atatürk Spor Salonunda yapılan müsabakalar büyük bir çekişmeye sahne oldu. Müsabakalar sonunda dereceye giren okullara kupa ve madalyaları Okul Sporları Şube Müdürü Dr.Murat Kılınç, ve antrenörler verdi.
Dereceye giren okullar ise şöyle: "Kızlarda:1- Turgut Özal Anadolu Lisesi , 2- Malatya Lisesi , 3-Özel İbni Sina Anadolu Sağlık Meslek Lisesi, 4-Özel Malatya Elit Fen Temel Lisesi.
Erkeklerde:1-Malatya Anadolu Lisesi, 2-Özel Malatya Koleji Anadolu Lisesi, 3-Mahmut Çalık Anadolu Lisesi, 4- Beydağı Anadolu Lisesi."
(MT-SD-Y)

18.01.2017 17:57:05 TSI
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