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Milas Kaymakamına fahri hemşehrilik beratı

18 Ocak 2017 Çarşamba, 17:56
Milas Kaymakamına fahri hemşehrilik beratı
Milas Kaymakamına fahri hemşehrilik beratı

(Fotoğraflı)

Demet Leyne
MUĞLA (İHA) - Trabzon Of Belediyesi, 2012-2016 tarihleri arasında Trabzon'un Of ilçesinde kaymakamlık görevini yürüten Milas Kaymakamı Eren Arslan'a "Fahri hemşehrilik beratı" verdi.
Trabzon Of Belediyesi Başkanlığı tarafından, 6 Ağustos 2012 - 1 Aralık 2016 tarihleri arasında Trabzon'un Of ilçesinde görev yapan Milas Kaymakamı Eren Arslan'a "Fahri hemşehrilik beratı'' verildi.
Of Belediyesi Başkanlığı tarafından alınan kararda; "06.08.2012-01.12.2016 arası İlçemizde Kaymakam olarak görev yapan Eren Arslan, görev yaptığı süre içerisinde ilçemiz yarınlarına ışık tutacak projelerin hayata geçirilmesine, sosyal ve kültürel çalışmalara, ilçe dinamiklerinin bir araya gelip beraber çalışmalarına önemli katkılar yapmış, bu noktada azami gayret göstermiştir. Bu nedenle Kaymakam Eren Arslan'a ilçemize yapmış olduğu önemli hizmetlerden dolayı 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. Maddesinin (r) bendi gereği ''Fahri Hemşehrilik Beratı'' verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.'' denildi.
Of Belediyesinin kendisine layık gördüğü "Fahri hemşehrilik beratı" ile ilgili duygularını sosyal medya hesaplarında dile getiren Kaymakam Arslan, "Beş yıla yakın bir süre büyük bir gururla görev yaptığım ve yüreğimde daima yeri olacak olan güzel Of'umuzun kıymetli ve vefalı Belediye Meclisi Üyelerinin şahsıma 'Fahri Hemşehrilik Beratı' tevdi ettiklerini büyük bir gurur ve mutluluk ile öğrendim. Meslek hayatımda birçok ödül ve başarı belgesi aldım ancak bu belge ömrüm boyunca büyük bir gururla saklayacağım Onur Belgesi olacak. Büyük bir kadirşinaslık gösteren Of Belediye Başkanımız Sayın Salim Salih Sarıalioğlu'na, Belediye Meclisi Üyelerimiz Sayın Halim Kaya'ya, Sayın Dursun Yüksel'e, Sayın Emin Bilgin'e, Sayın Mehmet Öztürk'e, Sayın Faruk Öztürk'e, Sayın Ayla Saral Bacan'a, Sayın Halil Alireisoğlu'na, Sayın İdris Yalçınkaya'ya, Sayın İsmail Mercan'a, Sayın Ali Osman Ayaz'a, Sayın Telat Demircioğlu'na, Sayın Osman Topçuoğlu'na, Sayın Musa Gözütok'a, Sayın Nurettin Ulusal'a, Sayın Mehmet Öztel'e en kalbi şükranlarımı sunuyorum.'' ifadelerini kullandı.
(DL-MB-Y)

18.01.2017 18:00:08 TSI
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