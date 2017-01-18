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Van depreminde firar eden mahkum yakalandı



Engin Ertürk

VAN (İHA) - Van'da 2011 yılında meydana gelen depremde hasar gören cezaevinden firar eden mahkum, yol kontrolleri sırasında yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Başkale İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Güzeldere Jandarma Karakolu ekiplerince Van-Hakkari karayolunda uygulama yapıldı. Bu esnada durdurulan bir yolcu minibüsünde şüpheli hareketlerde bulunan E.Ç. isimli şahsın yapılan sorgusunda, 23 Ekim 2011'de meydana gelen depremde hasar gören Van M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan firar ettiği ortaya çıktı. Uyuşturucu ticareti yapmaktan ceza aldığı ve depremde firar ettiği öğrenilen E.Ç. gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen E.Ç., işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

(MSA-Y)



18.01.2017 18:01:14 TSI

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