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KBÜ ile İŞKUR arasında çifte protokol



(Fotoğraflı)



Yasin Erdem

KARABÜK (İHA) - Karabük Üniversitesi (KBÜ) ile Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü arasında üniversite kampüs alanını içerisine İŞKUR irtibat noktası açılması ve 2017 yılı içerisinde 325 kişiye uygulamalı girişimcilik eğitimleri verilmesi konularında işbirliği protokolü imzalandı.

Karabük Üniversitesi'nde mezuniyet aşamasındaki öğrencilerinin iş hayatına en kısa sürede geçiş yapabilmelerine yardımcı olmak, eğitim hayatına devam eden öğrencilere de Kurum hizmetlerinden yerinde yararlandırmak amacıyla Karabük Üniversitesi ile Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü arasında İŞKUR irtibat noktası açılmasına yönelik protokol imzalandı.

Yabancı Diller Yüksekokulu'ndaki Rektörlük makamında gerçekleşen protokol töreninde Rektör Prof. Dr. Refik Polat, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Coşkun Güven, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Yaşar, Genel Sekreter V. Doç. Dr. Mücahit Coşkun ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. İsmail Şahin yer aldı.

Rektör Prof. Dr. Refik Polat, Üniversite yerleşkesi içerisinde Üniversite - İŞKUR rehberlik ve irtibat noktası açılması ile ilgili olarak "İŞKUR bünyesinde çalışan iş ve meslek danışmanları okuyan ve mezuniyet aşamasındaki üniversiteli gençlere yönelik rehberlik ve danışmanlık hizmetleri de vermeye başlamıştır. Dolayısıyla, biz de bu protokolle birlikte gençlerimizin iş hayatına en kısa sürede geçiş yapabilmelerine yardımcı olabilmek amacıyla, iş ve meslek danışmanı arkadaşlarımızı yerleşkelerimizde öğrencilerimizle buluşturmuş olacağız." dedi.

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Coşkun Güven ise protokolle ilgili olarak yaptığı açıklamada söz konusu irtibat noktasında İŞKUR olarak üniversiteli gençlere mezuniyet sonrasında kendilerini nelerin beklediği, iş arama becerileri, öz geçmiş hazırlama, işverenle mülakat ve görüşme teknikleri başta olmak üzere Europass CV oluşturma gibi güncel ve önemli konularda bilgilendirme faaliyetlerinde bulunulacağını söyledi.

Bu protokole ek olarak, 2017 yılı içerisinde 13 grup halinde toplam 325 kişiyi kapsayacak "Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri" düzenlenmesine yönelik de işbirliği protokolü imzalandı.

Söz konusu protokolle girişimciliğin geliştirilmesi, yaygınlaştırılması, ekonomiye yeni işyerlerinin kazandırılması ve sürdürülebilir işletmelerin kurulması ve geliştirilmesine yönelik isteklilere KOSGEB Hibe programlarından yararlanmak üzere gerekli olan Girişimcilik Eğitim Sertifikası kazandırılması amaçlanıyor. Üniversitenin eğitimci desteği vereceği, İŞKUR'un da katılımcı ve diğer eğitim masraflarını karşılayacağı eğitimlerin dönemler halinde Karabük, Safranbolu ve diğer ilçeler ile Üniversite kampüs alanında gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Açıklamaların ardından Üniversitede İŞKUR irtibat noktası açılmasına ve "Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri" verilmesine yönelik protokoller Rektör Prof. Dr. Refik Polat ile Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Coşkun Güven tarafından imzalandı.

(YE-YE-Y)



18.01.2017 18:08:35 TSI

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