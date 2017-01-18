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Malatya'ya dağcılık olimpiyat merkezi açılacak

18 Ocak 2017 Çarşamba, 18:29
Malatya'ya dağcılık olimpiyat merkezi açılacak
Malatya'ya dağcılık olimpiyat merkezi açılacak
- Dağcılık İl Temsilcisi Akçınar:"Olimpiyat merkezlerinden biri de Malatya'da açılacak"

(Fotoğraflı)

Mehmet Türel
MALATYA (İHA) - Malatya Dağcılık İl Temsilcisi Faruk Akçınar, "Olimpiyat merkezlerinden biri de Malatya'da açılacak" dedi.
Malatya Dağcılık İl Temsilciliği ve Türkiye Dağcılık Federasyonu'nun tırmanış ve dağcılık sporunun gelişmesi için organize ettiği spor tırmanış kursları İnönü Üniversitesi spor salonundaki çalışmalarla devam ediyor.
Malatya Dağcılık İl Temsilcisi Faruk Akçınar, verilen kurslarla dağcılık sporunun Malatya'da büyük gelişim gösterdiğini, önümüzdeki günlerde olimpiyat merkezlerinden birinin Malatya'da açılacağını söyledi.
Malatya'nın dağcılık branşında Türkiye'nin başarılı illerinde olduğunu kaydeden Akçınar, "Malatya Dağcılık Federasyonu ve Türkiye Dağcılık Federasyonunun tırmanış ve dağcılık sporunun gelişmesi için birlikte organize ettiği spor tırmanış kurslarımız İnönü Üniversitesi bünyesinde devaö ediyor. Dağcılık branşını ilgi gören bir spor branşı haline getirmek için geceli gündüzlü çalışıyoruz. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dağcılık Kulübümüzde 25 lisanslı sporcumuz var. Biz bu branşı okullara da yayma çabasındayız. Geçen yıl milli takıma 1 sporcumuzu gönderdik. Haftanın belli günleri kurs vererek bu sporu daha da yaygınlaştırma çabasındayız. Kurslarımız 27 Aralık itibariyle başladı. Birinci grup Salı ve Perşembe, ikinci grup ise cumartesi ve Pazar günleri ders alıyor. Dağcılıkla ilgili Malatyalılara bir de müjdemiz var. Dağcılık olimpiyat merkezlerinden biri de Malatya'da açılacak bu konunun detayları önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak" dedi.
(MT-SD-Y)

18.01.2017 18:34:44 TSI
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