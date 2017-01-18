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Alanya'da FETÖ'den gözaltı ve tutuklama



Erdal Anak

ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında açığa alınan ve hakkında gözaltı çıkan öğretmen, polisin evine düzenlendiği operasyonla gözaltına alındı. Daha önce gözaltında bulunan kamiser yardımcısı ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

FETÖ/PDY darbe girişimi ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında görev yaptığı sırada açığa alınan ve hakkında gözaltı çıkarılan öğretmen Murat S., Alanya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği (TEM) ekipleri tarafından sabah saatlerinde Mahmutlar Mahallesi'ndeki evine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Gözaltına alınan Murat S.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

FETÖ'den yakalanan komiser yardımcı tutuklandı

Öte yandan, Van'da FETÖ/PDY darbe girişimi ile ilgili yürütülen soruşturma hakkında gözaltı çıkarılan ve Alanya polisinin dün sabah saatlerinde ilçe girişinde yaptığı rutin yol kontrolü sırasında bir otomobilde yakalayarak gözaltına aldığı komiser yardımcısı Ali Umut Y., çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine konuldu.

(EA)



18.01.2017 18:40:13 TSI

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