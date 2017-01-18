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Halk Sağlığı Müdürü Yıldırım'dan Salihli ziyareti



(Fotoğraflı)



Behzat Akcan

MANİSA (İHA) - Manisa Halk Sağlığı Müdürü Doktor Engin Yıldırım, Salihli Hasan Taşer Toplum Sağlığı Merkezi'ni ziyaret etti.

Manisa Halk Sağlığı Müdürü Doktor Engin Yıldırım, Salihli Hasan Taşer Toplum Sağlığı Merkezi'ni ziyaret ederek faaliyetler hakkında Merkez Başkanı Doçent Doktor Ufuk Berberoğlu'ndan bilgi aldı. Merkezdeki birimleri tek tek gezerek personel ile sohbet eden Dr. Yıldırım, "Bugün Salihli Kaymakamı Turgut Çelenkoğlu'na nezaket ziyaretinde bulunup, görevinde başarılar diledik. Daha sonrada Salihli Hasan Taşer Toplum Sağlığı Merkezi'nde hem birimlerimizi ziyaret ettik, hem de sağlık hizmetlerinin işleyişi hakkında Merkez Başkanı Doçent Doktor Ufuk Berberoğlu'ndan bilgi aldık. Ziyaretimiz vesilesiyle görevli personelimizle de hem tanışıp hem de varsa sorunlarını dinleme imkanı bulduk" dedi.

(BA-AY-Y)



18.01.2017 19:27:02 TSI

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