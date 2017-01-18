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Cumhuriyet Kadınları Derneği milletvekillerine mektup gönderdi

18 Ocak 2017 Çarşamba, 19:35
Cumhuriyet Kadınları Derneği milletvekillerine mektup gönderdi
Cumhuriyet Kadınları Derneği milletvekillerine mektup gönderdi

(Fotoğraflı)

Vural Efecik
MUĞLA (İHA) - Cumhuriyet Kadınları Derneği Marmaris Şubesi üyeleri, bugün Muğla milletvekillerine mektup gönderdi.

Derneğin Marmaris Şubesi üyeleri Anayasa değişikliğine hayır oyu vermesini istedikleri Muğla milletvekillerine mektup gönderdi.
Cumhuriyet Kadınları Derneği Genel Merkezi tarafından hazırlanan ve milletvekillerine gönderilen mektupta şu ifadeler yer aldı:"Değerli Milletvekili, Bu Anayasa değişikliğinin kabulü Türkiye'nin kıyameti olur. Asırlar boyu hür yaşamış milletimizin ve son Türk Devletinin de sonunu getirir. Buna izin vermemenizi diliyoruz. Gazi Meclisimizin, demokrasinin, hukuk devletinin,Cumhuriyetimizin sonunu getirecek bu değişikliği asla kabul etmemenizi istiyoruz. Bu anayasa değişikliğindeki başkanlık modelini aslında ABD ve AB emperyalizminin, İmralı'daki terörist başı Öcalan'ın da istediğini biliyorsunuz. Onların istediklerini yapmazsınız değil mi? Milletimizin ve vatanımızın bölünmesine ne olur izin vermeyin. Düşmanları sevindirmeyin.Bu değişikliğin mecliste ve referandum kabulüyle Türkiye Cumhuriyeti ve Tek Parti Devletine- Tek Adam rejimine dönüşecektir. Ne yazık ki milletimiz artık ümmet olacak, vatandaşlıktan, özgür birey olmaktan padişahın kullarına, diktatörün kölelerine dönüşecektir. Allahaşkına buna izin vermeyin. Aziz Milletimizin egemenliğini kimseye devretmeyin. Milletimize deli gömleğini giydirmeyin. Böylesi bir kötülük yapılmasına rıza göstermeyin. Oyunuzu kullanmadan önce çocuklarınızın, torunlarınızın o masum ve güzel yüzlerini anımsayın. Çok iyi bildiğiniz gibi bu Anayasa değişikliği hukuk devletini ortadan kaldıracaktır.
Değerli Milletvekili; bu meclis ki 2003'te 1 Mart Tezkeresini reddederek dünyada büyük saygınlık kazanmış, 15 Temmuz 2016'da darbeciler tarafından bombalanırken çalışmış, milletine umut ve güven vererek destan yazmıştır. Şimdi de bu Anayasa değişikliğin ret ederek bir kez daha destan yazmanızı ve tarihe altın harflerle geçmenizi istiyoruz".
(VE-MB-Y)

18.01.2017 19:40:43 TSI
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